Davide Astori non è morto nel sonno | «Poteva essere salvato»

Davide Astori - i periti del pm : “Ucciso da tachiaritmia”. Indagine contro ignoti : A tre mesi dalla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina, trovato senza vita il 4 marzo scorso nella camera dell’hotel “La’ di Moret” a Udine dove si trovava con la squadra, è stata depositata in Procura a Udine la perizia medica nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura friulana. Per i medici legali Carlo Moreschi e Gaetano Thiene, come riporta il Corriere della ...

Balotelli torna al gol con l'Italia e lo dedica a Davide Astori : «L'hai visto con mio papà da lassù» : È di Mario Balotelli il primo gol della gestione Mancini: l'attaccante ex Inter e Milan, al ritorno in nazionale, ha sbloccato il risultato ieri sera nella vittoria dell'Italia per 2-1...

Francesca Fioretti dopo la morte di Davide Astori : ritrova il sorriso grazie alla figlia Vittoria : MILANO ? Francesca Fioretti ricomincia dalla figlia Vittoria dopo la scomparsa del fidanzato Davide Astori, calciatore in forza alla Fiorentina scomparso improvvisamente lo scorso 4 marzo a...

