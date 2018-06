Daniele Bossari e Filippa Lagerback criticati in viaggio di nozze | la replica

Il matrimonio gratis di Daniele Bossari e Filippa Lagerback : ecco chi ha pagato il conto : Come fare ad organizzare un matrimonio completamente gratis? Chiedetelo a Daniele Bossari e Filippa Lagerback! I due neo sposi hanno realizzato infatti un'imponente festa per le loro nozze senza...

Filippa Lagerback racconta il suo matrimonio da sogno con Daniele Bossari : Filippa Lagerback racconta il suo matrimonio da sogno con Daniele Bossari, fra emozioni uniche e il desiderio di un figlio. Lo scorso 1 giugno la showgirl e il conduttore si sono giurati amore eterno nella splendida cornice di Ville Ponti a Varese, alla presenza dei familiari e di tanti amici vip. Il matrimonio, organizzato da Enzo Miccio, era uno dei più attesi dell’anno (dopo il Royal Wedding) da quando Daniele Bossari si era ...

Filippa Lagerback e Daniele Bossari/ “Lui vorrebbe un altro figlio ma io non voglio spostare l’attenzione…” : Filippa Lagerback e Daniele Bossari: “Lui vorrebbe un altro figlio ma io non voglio spostare l’attenzione, noi ci bastiamo!", ecco le prime dichiarazioni durante il viaggio di nozze.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:12:00 GMT)

Michelle Hunziker - Tomaso Trussardi assente al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback : nessuna crisi : Michelle Hunziker è stata tra le invitate più fotografate del matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, tenuto, lo scorso 1 giugno 2018, a Ville Ponti (Varese). I più attenti non si son fatti sfuggire un dettaglio non da poco. La showgirl svizzera, impegnata con 'Vuoi scommettere?', non era accompagnata, come consueto, dal marito Tomaso Trussardi.prosegui la letturaMichelle Hunziker, Tomaso Trussardi assente al matrimonio di ...

Filippa Lagerback e Daniele Bossari - al posto del prete... Il pezzo da 90 di Mediaset che ha celebrato le nozze : Un matrimonio vip, quello di Filippa Lagerback e Daniele Bossari . L'amico Lorenzo Flaherty , che con lo sposo ha convissuto nella casa del Grande Fratello Vip , l'ha definito 'il nostro Royal Wedding ...

Filippa Lagerback e Daniele Bossari - la sprangata del giudice della tv : 'Sapete chi mi ricordano?' : Un amore portato 'all'estremo della spettacolarizzazione'. Filippa Lagerback e Daniele Bossari finiscono nel mirino del critico tv del Corriere della Sera Aldo Grasso , che bolla il loro matrimonio ...

“Daniele come…”. Ma dai! Matrimonio Bossari - la foto che non avete ancora visto : E alla fine Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sono giurati amore eterno. Insieme da ben 17 anni e genitori di un’adolescente, Stella, dopo la proposta di Matrimonio in diretta tv, al Grande Fratello Vip (poi vinto dallo stesso Bossari), Daniele e l’incantevole Filippa hanno pronunciato il fatidico sì. Con un rito civile, di fronte a parenti, amici e volti noti del mondo dello spettacolo, venerdì 1 giugno 2018 è andato in ...