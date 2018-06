Blastingnews

: D'Alema: 'Se opposizione è questa Governo può durare 40 anni; sinistra parli di sovranità' - luicarrozzini : D'Alema: 'Se opposizione è questa Governo può durare 40 anni; sinistra parli di sovranità' - marcotrocu : RT @mauribechini: #GovernoDelCambiamento #GovernoLega5S #GovernoConte Intervento di d'Alema @articoloUnoMDP @liberi_uguali - anis_epis : RT @mauribechini: #GovernoDelCambiamento #GovernoLega5S #GovernoConte Intervento di d'Alema @articoloUnoMDP @liberi_uguali -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Si è svolta a Roma nella serata del 7 giugno la presentazione del libro Le parole rubate. Contro-dizionario per lascritto da Roberto Gramiccia e Simone Oggionni, per Mimesis Edizioni. Fra gli ospiti dell'incontro, oltre agli ex deputati GiCuperlo e Lara Ricciatti, è intervenuto Massimo D'. L'ex presidente del Consiglio, oggi esponente di Articolo Uno - MDP VIDEO, si è soffermato su vari aspetti politici attuali ma non solo. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. D': 'Liberando il comunismo dal suo passato è possibile dargli un futuro' D'ha iniziato parlando del libro in presentazione, apprezzando che esso, fra le altre cose si soffermi sulla fragilita' di una leadership come quella che fu di Berlinguer, rispetto invece a quella volgare e macista dei giorni nostri: la fragilita' è in questo senso un elemento di umanita'. Poi ha proto ...