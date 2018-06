Dal primo luglio stop alle retribuzioni in contanti | ecco come evitare le multe

OM-OptiMagazine intervista Davide Petrella per Litigare - Dalla carriera come autore all’incontro con Cremonini : “Il primo a credere in me” : OM-OptiMagazine intervista Davide Petrella per Litigare, il nuovo album rilasciato venerdì 8 giugno per Warner Music Italy. autore per tanti big della musica italiana, Davide Petrella debutta sul mercato discografico con un album frutto di un lavoro di ricerca ed esperienze derivanti dalla fortunata gavetta nella musica italiana. Il cantautore napoletano definisce Litigare il suo "secondo e primo album", in quanto si tratta di un disco nato ...

Kidding - la serie tv con Jim Carrey che conquista già Dal primo trailer (video) : Possono bastare poco più di due minuti di immagini per colpire al cuore dello spettatore? Si se al centro dello schermo ti ritrovi lo sguardo triste, malinconico, sognatore, divertente di Jim Carrey protagonista assoluto di Kidding, una nuova serie tv in partenza il prossimo 9 settembre su Showtime (e che speriamo arrivi in contemporanea in Italia su Sky Atlantic, approdo delle serie tv del canale).Dopo aver prodotto per Showtime I'm Dying ...

Stipendi in contanti - Dal primo luglio divieto e multe fino a 5 mila euro : Mai più Stipendi pagati in contanti. Dal primo luglio scatta il divieto, istituito con l’ultima legge di Bilancio, di retribuire i propri dipendenti con strumenti di pagamento che non siano tracciabili. L’iniziativa rientra in un più ampio sistema di regolamentazione dei contati volto al limitarne l’uso. Nel caso specifico del pagamento degli Stipendi, chi violera' la norma potra' essere sanzionato con una [VIDEO]multa [VIDEO] fino a 5 mila ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : NaDal avanti di un set contro Schwartzman - Del Potro si prende il primo parziale su Cilic : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata attesa di incontri dei quarti di finale maschili e delle semifinali femminili al Roland Garros 2018 (giovedì 7 giugno). Quest’oggi va a delinearsi il quadro dei semifinalisti del draw degli uomini. La pioggia di ieri ha cambiato il programma odierno e saranno infatti Rafael Nadal (n.1 del mondo) e Diego Schwartzman a dare inizio alle danze sul campo Centrale, per ultimare la loro ...

Svelata la scaletta di Beyoncé e Jay Z per l’On The Run Tour II - video Dal primo concerto a Cardiff con oltre 40 canzoni : La scaletta di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run Tour II è diventata ufficiale quando i coniugi Carter hanno inaugurato la Tournée a Cardiff, nel Regno Unito, con la première del 6 giugno. Il loro nuovo Tour in comune è una mega-produzione che esalta il potere della coppia d'oro dell'R&B mondiale: un palcoscenico mastodontico e mobile che si estende e ruota sul parterre, enormi schermi a rilanciare le performance degli artisti e a mostrare ...

Mercato : primo colpo Mourinho - Dallo Shakhtar arriva Fred : Secondo Sport.es l'estremo difensore avrebbe accettato l'offerta di De Laurentiis, nelle casse tedesche 25 milioni di euro. Più economico il percorso che porta ad Andriy Lunini degli ucraini dello ...

Opzioni binarie e Forex & CFD Trading : cosa cambia Dal primo luglio : Dal primo luglio nulla sarà più uguale nel mondo del Trading. La domanda molto frequente in queste ultime settimane é: cosa cambia per le Opzioni binarie e per il Trading di CFD dall'1 luglio alla ...

Flat Tax - su Affari tutta la verità "Dal 2019 anche per le famiglie" "Il primo step costa 30 miliardi" : La Flat Tax rinviata al 2020 per le famiglie, come ha annunciato il leghista Alberto Bagnai? "No, non è corretto in questo modo. La cosa richiede complessità. Adesso preferisco non entrare nel merito perché altrimenti facciamo dei pasticci... Segui su Affaritaliani.it

Bagnai (Lega) : “Primo anno la flat tax solo per le imprese - Dal secondo anche per famiglie” : «Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall’anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie». Queste le parole di Alberto Bagnai, parlamentare della Lega, intervenuto, secondo quanto riporta una nota del programma, ad...

Biathlon - primo raduno della squadra A : sette i convocati Dal direttore tecnico Curtaz : squadra A di Biathlon in raduno a Isolaccia (So) fino al 10 giugno, sette gli atleti convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz primo raduno della squadra A di Biathlon, che si ritrova a Isolaccia (So) fino a domenica 10 giugno per una serie di test individuali. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini, ...

SPAGNA - RAJOY SFIDUCIATO : SANCHEZ NUOVO PREMIER/ Inizia l’era de El Guapo : Dall'estromissione a Primo Ministro : SPAGNA, RAJOY SFIDUCIATO: SANCHEZ è il NUOVO PREMIER: “Un NUOVO governo sul modello Zapatero”. Inizia una nuova era per la nazione iberica: via il vecchio, dentro il NUOVO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:13:00 GMT)

L'estate romana : Dal primo giugno - durerà 4 mesi : ... in programma fino al 6 , che offre l'opportunità di assistere, negli spazi del Teatro India e del Teatro Valle, ad oltre 50 eventi culturali tra cui 13 spettacoli teatrali, 5 eventi musicali live, 4 ...

L'estate romana : Dal primo giugno - durerà 4 mesi : ... in programma fino al 6 , che offre l'opportunità di assistere, negli spazi del Teatro India e del Teatro Valle, ad oltre 50 eventi culturali tra cui 13 spettacoli teatrali, 5 eventi musicali live, 4 ...

Uomini e Donne/ Virginia Stablum contro Marta Pasqualato : "Mi ha criticato Dal primo giorno" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Virginia Stablum parla della storia con Nicolò Brigante e lancia una frecciatina all'ex rivale Marta Pasqualato(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 07:35:00 GMT)