Croazia Senegal Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e risultato

Probabili Formazioni Croazia-Senegal - Amichevole 08-06-2018 : Crozia-Senegal si affronteranno venerdì 8 giugno per un’Amichevole, entrambe le nazionali vogliono fare una bella prestazione e capire qual’è il loro livello, prima di partire per i mondiali in Russia. La Croazia è favorita come potenziale vincitrice ai prossimi Mondiali, e vorrà dare prova sul campo della fiducia che i suoi tifosi e appassionati di calcio hanno riposto sulla maglia rossa-bianco-blu. La nazionale di Perisic e ...