Cristiano Ronaldo vuole andare a giocare con il Napoli di Ancelotti

Calciomercato - il Real Madrid prepara il dopo Cristiano Ronaldo : uno o... due Neymar. Il piano : Con la possibile partenza di Cristiano Ronaldo , il numero uno del club campione del mondo è a caccia di un sostituto all'altezza che non faccia storcere il naso al pubblico del Bernabeu . Il numero ...

Real Madrid - Marcelo a gamba tesa su Cristiano Ronaldo : “non è mica il proprietario del club… venga Neymar!” : Real Madrid alle prese con la caldissima situazione legata a Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese potrebbe lasciare il club in estate In casa Real Madrid c’è un po’ di aria tesa. Cristiano Ronaldo ha rivelato di voler lasciare il club dopo anni di successi, Bale ha diverse remore in merito alla permanenza e Zidane ha già lasciato la squadra. Ieri però è intervenuto in conferenza stampa Marcelo, il quale ha parlato anche ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid : Juve interessata (rumors) : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato dai media portoghesi. Stando a quanto riporta il noto quotidiano lusitiano "Record", Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare definitivamente il Real Madrid, la squadra con la quale si è consacrato come campione assoluto. "La decisione dell'attaccante portoghese è irreversibile", scrive il quotidiano lusitano. Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez si è deteriorato da tempo, soprattutto a ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Portogallo ai raggi X. Cristiano Ronaldo - ma non solo - per i campioni europei in carica : Il Portogallo si prepara per Russia 2018 ricordando a tutti che non sono è Cristiano Ronaldo. I lusitani, infatti, sono i campioni d’Europa in carica e vogliono puntare in alto anche a livello mondiale. Più facile a dirsi che a farsi, ma quando hai nelle tue fila uno come CR7 non ci sono limiti che possano essere posti. La Seleçao das Quiñas non si discosta particolarmente da quella che sbancò Euro 2016, ma inserisce alcuni elementi di ...

Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid / Calciomercato - anche la Roma tra le candidate : Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid, Calciomercato: la conferma arriva dal Portogallo. Cr7 sarebbe rimasto deluso dal mancato rinnovo dopo aver vinto la terza Champions League di fila.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 00:49:00 GMT)

Polveriera Real Madrid - i compagni contro Cristiano Ronaldo : Situazione delicatissima in casa Real Madrid nonostante la vittoria della terza Champions League consecutiva, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha spiegato in tutti i modi di voler cambiare maglia, problemi dal punto di vista economico, l’attaccante chiedeva lo stesso ingaggio di Messi e Neymar, il Real Madrid non ha intenzione di accontentarlo. Anche i compagni contro Cristiano Ronaldo, ecco ...

Cristiano Ronaldo VIA DAL REAL MADRID / Calciomercato - l'accostamento al Napoli fa sognare i tifosi azzurri : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID, Calciomercato: la conferma arriva dal Portogallo. Cr7 sarebbe rimasto deluso dal mancato rinnovo dopo aver vinto la terza Champions League di fila.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:02:00 GMT)

Mondiali - Cristiano Ronaldo : “Portogallo come nel 2016” : Nessuna promessa iridata ma sicuramente l’impegno “a mettercela tutta, come abbiamo fatto all’Europeo 2016”. Così Cristiano Ronaldo, in veste di capitano del Portogallo campione d’Europa, ha salutato il presidente lusitano, Marcelo Rebelo de Sousa, che ha accolto a Lisbona il 5 volte Pallone d’Oro e la nazionale in partenza per la Coppa del Mondo in Russia. “Non vi chiedo la Coppa – le parole di ...

"Anche la Serie A tra le possibili destinazioni di Cristiano Ronaldo" : Solo un sogno? Forse, ma il calciomercato regala sempre sorprese, e quest'anno sembra che la Serie A (finalmente!) abbia ritrovato l'appeal di un tempo. Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il Real Madrid, e si...

Cristiano Ronaldo via dal Real : è il trasferimento più costoso di sempre : Il Principe cerca moglie, purché di famiglia benestante. Cristiano Ronaldo se ne va dal Real Madrid. Una sola certezza: sarà il più grande trasferimento di tutti i tempi. C’è una clausola da pagare per «liberarlo» dal contratto – fino al 2021 – con il Real. Tenetevi forte: 1 miliardo di euro. In Spagna sono sicuri: decisione irreversibile. È stato bello finché è durato. È durato il tempo eterno – nove anni – di vincere ...

Cristiano Ronaldo - è rottura totale con il Real Madrid : per lui cifre folli - anche dall'Italia : L'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è ormai inevitabile. A confermarlo è il quotidiano portoghese Record che darebbe Cr7 già con le valige in mano: 'Una decisione irreversibile, dettata non ...

Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid : ecco il motivo dietro la decisione irrevocabile : Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di dire addio al Real Madrid: dal Portogallo sicuri, decisione irrevocabile dovuta a delle incomprensioni con il presidente Florentino Perez In casa Real Madrid rischia di scoppiare un vero e proprio terremoto. Nonostante i Blancos si siano laureati Campioni d’Europa solo qualche settimana fa, a Madrid è in atto una vera e propria smobilitazione. Il primo a dire addio è statao Zinedine Zidane che ha ...