Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid Calciomercato | anche la Roma tra le candidate

Polveriera Real Madrid - i compagni contro Cristiano Ronaldo : Situazione delicatissima in casa Real Madrid nonostante la vittoria della terza Champions League consecutiva, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha spiegato in tutti i modi di voler cambiare maglia, problemi dal punto di vista economico, l’attaccante chiedeva lo stesso ingaggio di Messi e Neymar, il Real Madrid non ha intenzione di accontentarlo. Anche i compagni contro Cristiano Ronaldo, ecco ...

CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID / Calciomercato - l'accostamento al Napoli fa sognare i tifosi azzurri : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID, Calciomercato: la conferma arriva dal Portogallo. Cr7 sarebbe rimasto deluso dal mancato rinnovo dopo aver vinto la terza Champions League di fila.

Mondiali - Cristiano Ronaldo : “Portogallo come nel 2016” : Nessuna promessa iridata ma sicuramente l’impegno “a mettercela tutta, come abbiamo fatto all’Europeo 2016”. Così Cristiano Ronaldo, in veste di capitano del Portogallo campione d’Europa, ha salutato il presidente lusitano, Marcelo Rebelo de Sousa, che ha accolto a Lisbona il 5 volte Pallone d’Oro e la nazionale in partenza per la Coppa del Mondo in Russia. “Non vi chiedo la Coppa – le parole di ...

"Anche la Serie A tra le possibili destinazioni di Cristiano Ronaldo" : Solo un sogno? Forse, ma il calciomercato regala sempre sorprese, e quest'anno sembra che la Serie A (finalmente!) abbia ritrovato l'appeal di un tempo. Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare il Real Madrid, e si...

Cristiano Ronaldo via dal Real : è il trasferimento più costoso di sempre : Il Principe cerca moglie, purché di famiglia benestante. Cristiano Ronaldo se ne va dal Real Madrid. Una sola certezza: sarà il più grande trasferimento di tutti i tempi. C’è una clausola da pagare per «liberarlo» dal contratto – fino al 2021 – con il Real. Tenetevi forte: 1 miliardo di euro. In Spagna sono sicuri: decisione irreversibile. È stato bello finché è durato. È durato il tempo eterno – nove anni – di vincere ...

Cristiano Ronaldo - è rottura totale con il Real Madrid : per lui cifre folli - anche dall'Italia : L'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è ormai inevitabile. A confermarlo è il quotidiano portoghese Record che darebbe Cr7 già con le valige in mano: 'Una decisione irreversibile, dettata non ...

Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid : ecco il motivo dietro la decisione irrevocabile : Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di dire addio al Real Madrid: dal Portogallo sicuri, decisione irrevocabile dovuta a delle incomprensioni con il presidente Florentino Perez In casa Real Madrid rischia di scoppiare un vero e proprio terremoto. Nonostante i Blancos si siano laureati Campioni d’Europa solo qualche settimana fa, a Madrid è in atto una vera e propria smobilitazione. Il primo a dire addio è statao Zinedine Zidane che ha ...

Record : Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid. L'Italia tra le possibili destinazioni : Le strade di Cristiano Ronaldo e il Real Madrid sono pronte a separarsi, questa volta definitivamente. Secondo quanto riporta Record infatti, uno dei tre quotidiani sportivi portoghesi, la «decisione ...

In Portogallo sicuri : 'Cristiano Ronaldo lascia il Real!' : LISBONA , Portogallo, - Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid . Lo grida in prima pagina il quotidiano portoghese Record , che non esita a parlare di 'decisione irreversibile' . La notizia arriva ...

Clamorosa bomba dal Portogallo : “Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid - possibile futuro in Italia” : Il calciomercato è appena nella fase iniziale ma le trattative possono considerarsi già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo, reduce dalla vittoria della terza Champions League consecutiva adesso sembra proprio destinato a lasciare il Real Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record in edicola giovedì l’attaccante portoghese avrebbe già deciso di lasciare i Blancos ma potrebbe ...

Sfortunato in Champions - (super) fortunato in amore : Karius a Bora Bora con la sexy ex di Cristiano Ronaldo [GALLERY] : Loris Karius in vacanza accanto alla meravigliosa ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, Daniella Grace a Bora Bora con il portiere del Liverpool Loris Karius, dopo la serata da incubo che l’ha visto protagonista (in negativo) della finale di Champions League contro il Real Madrid, si gode le vacanze. Il portiere del Liverpool, ripresosi dalla batosta calcistica, secondo la ‘Bild’, sarebbe a Bora Bora con una delle sexy ex ...

Cristiano Ronaldo : due compleanni - una mega villa e tanto amore : Ritratto di famiglia. In vista della partenza per il Mondiale in Russia, Cristiano Ronaldo si gode gli affetti e festeggia il primo compleanno dei gemellini Eva e Mateo in una mega villa vicino a Marbella, sulla Costa del Sol. «Congratulazioni miei cari figli», scrive il fenomeno portoghese postando su Instagram una tenera foto tutti insieme in piscina. Lui in primo piano, alle sue spalle Cristiano Jr. che nuota e la fidanzata Georgina intenta a ...