Cristante | la Roma era il mio obiettivo

Bryan Cristante è della Roma - ufficiale/ Ma il fotomontaggio su Twitter è un disastro : Bryan Cristante è della Roma, ufficiale, ma il fotomontaggio su Twitter è un disastro. Il centrocampista ex Atalanta ha firmato un contratto da 5 anni fino al 2023(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:19:00 GMT)

Cristante alla Roma : è ufficiale : Roma, 8 giu. – (AdnKronos) – La Roma ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto dall’Atalanta di Bryan Cristante. Il club giallorosso “rende noto di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di acquisto a titolo temporaneo, a far data dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’95 dalla Atalanta BC. ...

Roma - nel giorno di Cristante offerta cinese per Nainggolan : Nel giorno in cui l'Evergrande Guangzhou di Cannavaro torna a farsi sotto per Nainggolan, Bryan Cristante è sbarcato a Roma: 'Ho voglia di giocare la Champions', le sue prime parole. Il centrocampista ...

Monchi - bastone e carota ai tifosi della Roma : dopo il colpo Cristante - in arrivo una cessione “illustre” : Roma dopo l’acquisto di Bryan Cristante arriverà una cessione illustre a centrocampo, l’indiziato numero uno è l’olandese Strootman La Roma ha piazzato il primo vero, grande colpo dell’estate di calciomercato. Si tratta di Bryan Cristante, un acquisto che non può e non deve essere sottovalutato. Calciatore di primissimo livello, già nel giro della Nazionale, centrocampista moderno abile nel costruire, nel concludere, ...

Calciomercato Roma - è il giorno di Bryan Cristante : visite mediche per il centrocampista : E' il giorno di Bryan Cristante. Il centrocampista è arrivato a Roma, inizia la sua nuova avventura in giallorosso. Un anno e mezzo di altissimo livello per lui all'Atalanta, esaltato nel gioco e a ...

Diretta Roma - il giorno di Bryan Cristante : Roma - Oggi è il giorno di Bryan Cristante, il terzo tassello del restyling della Roma 2018/19 dopo Coric e Marcano. Il centrocampista prelevato dall'Atalanta per 25 milioni più 5 di bonus è arrivato ...

Cristante alla Roma/ Salta Defrel come contropartita per l'Atalanta : Calciomercato, Cristante dall'Atalanta alla Roma: il calciatore è atterrato a Fiumicino e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito a Villa Stuart prima di firmare il contratto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 23:54:00 GMT)

Cristante alla Roma - le prime parole da giallorosso : “La Roma è un obiettivo che sono riuscito a raggiungere”. Lo ha detto il neo acquisto giallorosso Bryan Cristante dopo essere sbarcato all’aeroporto di Fiumicino. Domani il 23enne centrocampista si sottoporrà alla visite mediche e firmerà il contratto. “Sono pronto per la Champions e ho voglia di giocarla con questa squadra”, ha aggiunto l’ex atalantino. (Spr/AdnKronos) L'articolo Cristante alla Roma, le prime parole da giallorosso sembra essere ...

Cristante è già a Roma - per 30 milioni - Giovedì visite e firma del contratto : L'ormai ex giocatore nerazzurro è atterrato a Fiumicino nel pomeriggio di mercoledì 6 giugno e ha posato con la sciarpa giallorossa.