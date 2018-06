Cristante alla Roma | è ufficiale

sportfair

: Bryan Cristante alla Roma: è fatta per 30 milioni! ?? @SkySport #SkyCalciomercato - FabrizioRomano : Bryan Cristante alla Roma: è fatta per 30 milioni! ?? @SkySport #SkyCalciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Cristante alla #Roma, cifre e dettagli dell'affare - DiMarzio : #Calciomercato | #Cristante alla #Roma: domani le visite mediche ? -

(Di venerdì 8 giugno 2018), 8 giu. – (AdnKronos) – Laha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto dall’Atalanta di Bryan. Il club giallorosso “rende noto di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di acquisto a titolo temporaneo, a far data dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’95 dAtalanta BC. L’accordo prevede un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro, e l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive”.“L’accordo prevede inoltre – si legge sul sito della– il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 10 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club e del calciatore di ...