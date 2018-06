Crédit Agricole | inaugurata a Parma ‘Green Life’ | nuova sede gruppo in Italia 2

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) (AdnKronos) – Per i vari ambienti il progetto ha inoltre introdotto il concetto di comfort sensoriale, che significa ottimizzazione della qualità degli spazi in termini igrotermici, acustici e illuminotecnici. La progettazione si è sviluppata nella direzione del ‘risparmio energetico”, inteso come contributo al miglioramento ambientale mediante utilizzo di sistemi e soluzioni innovative integrate dalla produzione in loco di energia da fonte rinnovabile (pannelli fotovoltaici su edifici e parcheggi, impianto geotermico con 88 sonde e un sistema di recupero delle acque grigie con fitodepurazione).Il nuovo complesso è in ‘classe energetica A” e verrà certificato Leed Gold secondo un protocollo americano che considera la qualità della costruzione e la gestione nel tempo degli immobili. Nellasono fortemente promosse le politiche di work life ...