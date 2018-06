Crédit Agricole : inaugurata a Parma 'Green Life' - nuova sede gruppo in Italia (3) : (AdnKronos) - Allo smartworking si aggiungono inoltre importanti servizi come l’asilo nido aziendale, la lavanderia e sartoria, la consegna della spesa, il cambio gomme e il ritiro pacchi nonché il servizio take-away per prenotare la cena serale. Crédit Agricole, conosciuta nel mondo come la 'Banque

Crédit Agricole : inaugurata a Parma ‘Green Life’ - nuova sede gruppo in Italia : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – Un’area ecosostenibile e all’avanguardia con spazi che promuovono un’innovativa filosofia lavorativa. Sono queste le principali caratteristiche di Crédit Agricole Green Life, la nuova sede del gruppo Bancario Crédit Agricole Italia inaugurata oggi a Parma dal Presidente Ariberto Fassati e dal Senior Country Officer di Crédit Agricole in Italia Giampiero Maioli, insieme al presidente della ...

Crédit Agricole : inaugurata a Parma ‘Green Life’ - nuova sede gruppo in Italia (2) : (AdnKronos) – Per i vari ambienti il progetto ha inoltre introdotto il concetto di comfort sensoriale, che significa ottimizzazione della qualità degli spazi in termini igrotermici, acustici e illuminotecnici. La progettazione si è sviluppata nella direzione del ‘risparmio energetico”, inteso come contributo al miglioramento ambientale mediante utilizzo di sistemi e soluzioni innovative integrate dalla produzione in loco di ...

Crédit Agricole : inaugurata a Parma ‘Green Life’ - nuova sede gruppo in Italia (3) : (AdnKronos) – Allo smartworking si aggiungono inoltre importanti servizi come l’asilo nido aziendale, la lavanderia e sartoria, la consegna della spesa, il cambio gomme e il ritiro pacchi nonché il servizio take-away per prenotare la cena serale.Crédit Agricole, conosciuta nel mondo come la ‘Banque Verte’, mette la responsabilità sociale e ambientale al centro della propria identità. è primo operatore al mondo ...

Calo per Credit Agricole : Ribasso per la banca francese , che presenta una flessione dell'1,94%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Credit ...

Ottieni 130 Euro Di Buono Regalo Amazon Con Crédit Agricole : Crédit Agricole permette di avere 130 Euro di buoni Amazon gratis aprendo Conto Adesso. 130€ di Buono Amazon in Regalo con Conto Adesso di Crédit Agricole. Conto Adesso: ecco la promozione per avere 130 Euro di Buono Regalo da spendere su Amazon Buono Amazon da 130 Euro se apri un Conto Adesso di Crédit Agricole Ritorna […]

Buono Amazon da 130 Euro se aprite un Conto Adesso di Crédit Agricole : Con Conto Adesso di Crédit Agricole in regalo per voi un Buono Amazon del valore di 130 Euro, che arrivano a 180 Euro con Carta Verde American Express. L'articolo Buono Amazon da 130 Euro se aprite un Conto Adesso di Crédit Agricole proviene da TuttoAndroid.

Parigi : sell-off per Credit Agricole : In forte ribasso la banca francese , che mostra un disastroso -2,03%. L'andamento di Credit Agricole nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Crédit Agricole - risultati in linea con gli obiettivi del piano : In forte crescita la base clienti, con 37.000 circa nuovi clienti acquisiti , +20% vs mar-17, grazie alla buona performance delle nuove leve di acquisition, soprattutto sul mondo online e sui nuovi ...

Crédit Agricole - risultati in linea con gli obiettivi del piano : Il sostegno all'economia si conferma a ottimi livelli con i nuovi finanziamenti per il segmento Affari che crescono del 14% a/a e la dinamica dei clienti che resta molto positiva , +6% a/a, . L'Agri ...