“Costretto a mangiare la cacca del gatto” Orrore in casa

(Di venerdì 8 giugno 2018) Una serie di torture e vessazioni consumate all’interno delle mura di, una storia drammatica che purtroppo è finita nel peggiore dei modi. Il mondo intero si è fermato a leggere cone rabbia la storia di questo ragazzo di soli 8 anni vittima delle costanti angherie da parte dei genitori. A scatenare la furia della madre del ragazzino e del suo compagno, i sospetti che il piccolo fosse omosessuale. Un’ipotesi che i due non potevano accettare e che li ha spinti col tempo a sottoporlo a violenze sempre più feroci: i due sono arrivati addirittura a costringerlo ale feci del gatto diper punirlo della sua poca virilità. Le torture ripetute alla fine hanno portato alla morte del ragazzo: la madre Pearl Fernandez, 34 anni, è stata condannata al carcere a vita mentre per il fidanzato, Isauro Aguirre di 37, il giudice ha optato per la pena di morte. ...