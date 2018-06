Costi della politica | Di Battista | “Non è semplice essere un populista” E filma la

ALESSANDRA APPIANO È MORTA/ I tormenti della scrittrice nasCosti dietro il suo sorriso radioso : ALESSANDRA APPIANO è MORTA e il suo straziante addio continua a far discutere. Spuntano dal web gli ultimi messaggi social e quel chiaro appello alla tv(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:35:00 GMT)

Maltempo Liguria : 380.000 euro dalla Regione per la difesa della Costiera Levante : Trecentottantamila euro per interventi di difesa costiera a seguito degli eventi dovuti al Maltempo che si è abbattuto sulle coste del Levante ligure lo scorso dicembre. Sono stati stanziati oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, dopo che lo scorso dicembre alcune violenti mareggiate avevano distrutto ampi tratti di litorale nei Comuni di Zoagli, Sestri Levante e Moneglia. In ...

Lotta alla mafia - “Illegalità - quanto ci Costi?” : Roma e Milano a confronto sul tema della giustizia : I protagonisti dell’inchiesta mafia Capitale in trasferta a Milano per confrontarsi con i vertici delle istituzioni regionali sul tema della giustizia. Da un lato il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il procuratore della Corte dei Conti regionale Salvatore Pilato, dall’altro il pm Paolo Ielo, giovane procuratore ai tempi di Mani Pulite e titolare dell’inchiesta mafia Capitale e il generale Cosimo di Gesù, protagonista delle più ...

Dopo l'aborto - in Irlanda nel mirino la Costituzione per l'idea della donna "madre e casalinga" : Decenni di battaglia hanno consentito solo ora la vittoria per una legge sull'aborto. Ora le donne irlandesi vogliono di più, a cominciare dalla considerazione che la Costituzione dell'Irlanda ha di loro. "Lo Stato riconosce il ruolo delle donne nella casa e garantisce che non siano obbligate a lavorare per non trascurare i loro doveri di madri e casalinghe" recita l'articolo 41, comma 2, della carta costituzionale irlandese.Inevitabile ...

BANDIERA ITALIANA/ Il Tricolore - simbolo della nostra Repubblica : non cambierà - lo dice la Costituzione : BANDIERA ITALIANA. Il Tricolore, simbolo della nostra Repubblica, ispiratosi alla Rivoluzione Francese. Ecco come nacque l'idea del verde, bianco e rosso per la nostra BANDIERA(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 20:08:00 GMT)

BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA - IMMAGINI E FRASI DI AUGURI/ Pertini e la Costituzione : "La Repubblica va difesa" : BUONA FESTA DELLA Repubblica, FRASI di AUGURI e IMMAGINI: ecco come celebrare il 2 giugno. Se non sapete cosa scrivere ai vostri amici, questo è il posto che fa per voi(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:09:00 GMT)

Repubblica e Costituzione Toma : oggi celebriamo i due pilastri della nostra democrazia - : Il primo è l'opzione Repubblicana che il 2 giugno 1946 milioni di italiani vollero fare in scienza e coscienza, opzione che, tra l'altro, registrò per la prima volta in Italia il voto delle donne; il ...

A Torino l'omaggio della satira alla Costituzione : Curatori della mostra Dino Aloi e Claudio Mellana, presidente e vicepresidente del Centro Studi Vivere dal Ridere, che hanno spiegato il valore della satira politica ed il modo in cui è stata ...

DIETRO IL CAOS/ La carota della Costituzione e il bastone di Francoforte : Avere finalmente varato un governo ha ancora qualcosa a che fare con le decisioni prese da Mattarella domenica 27 maggio? Sì e le conseguenze non si possono cancellare. ALESSANDRO MANGIA(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Mattarella e Salvini nella trappola degli Usa, di A. FannaIL VETO DI MATTARELLA/ Un no che "aiuta" i padroni stranieri dell'Italia e i populisti, int. a M. Esposito

'L'Italia è in pericolo' : parla l'ex giudice della Corte Costituzionale Video : Cari figli non miei ma siete figli della Patria. L'Italia è in pericolo: inizia così il discorso di Paolo Maddalena, ex giudice della Corte Costituzionale. Ricordo bene l'articolo 32, prima linea: Difendere la Patria è dovere sacro del cittadino [Video] . Non capisco perché i giovani italiani sono dispersi continua il noto magistrato in un Video-discorso di 6 minuti pubblicato sui social e volto a spronare la mente del popolo italiano, popolo ...

'L'Italia è in pericolo' : parla l'ex giudice della Corte Costituzionale : "Cari figli non miei ma siete figli della Patria. L'Italia è in pericolo": inizia così il discorso di Paolo Maddalena, ex giudice della Corte Costituzionale. "Ricordo bene l'articolo 32, prima linea: Difendere la Patria è dovere sacro del cittadino . Non capisco perché i giovani italiani sono dispersi" continua il noto magistrato in un video-discorso di 6 minuti pubblicato sui social e volto a spronare la mente del popolo italiano, popolo che ...

A difesa della Costituzione : A difesa della costituzione – da Il Fatto Quotidiano #Ilmiovotoconta #legam5s #costituzione #tricolore #ahahahah #natangelo L'articolo A difesa della costituzione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Articolo 92 e impeachement - Mattarella ha abusato della Costituzione? : Lo “scontro istituzionale” – come lo ha definito Di Maio – tra un presidente della Repubblica e una maggioranza parlamentare costituita è, secondo molti analisti, senza precedenti e se ne parlerà a lungo, anche per le conseguenze al momento imprevedibili. Secondo i costituzionalisti, Sergio Mattarella nella sua decisione di respingere il nome di Paolo Savona all’Economia, ha esercitato i suoi poteri costituzionali, ...

Renzi : “Caos colpa della vittoria del No al referendum Costituzionale. Si tornerà presto al voto” : Matteo Renzi commenta la crisi di governo e nella sua tradizionale enews settimanale scrive: "Tutto il caos di questi 85 giorni nasce dal 4 dicembre 2016, dal No al referendum costituzionale. Purtroppo sta avvenendo ciò che avevamo pronosticato: Paese più debole, litigi tra coalizioni, ricadute finanziarie. "Si andrà molto presto alle Elezioni, frutto dell’incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi ...