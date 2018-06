Così Salvini comanda nel governo Lega - 5 Stelle

Flat tax - Salvini : "Conviene a tutti"/ L'economista Rossi : "Benestanti favoriti - Così spenderanno di più" : Flat tax, Salvini: "Conviene a tutti". La riforma fiscale del Governo M5s-Lega trova il parere positivo delL'economista Rossi, "benestanti favoriti, così spenderanno di più"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:54:00 GMT)

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : Così è nato il governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

"Così Conte può salvare l'Italia Una garanzia Savona in squadra" "Sulla Russia Trump come Salvini" : Il politologo americano Edward Luttwak ad Affaritaliani.it: "Il nuovo governo ha come ministro Paolo Savona, il quale ha l'idea che l'euro non è una religione e gli italiani devono fare il calcolo tra i costi e i benefici..." Segui su affaritaliani.it

Nasce l'asse Salvini-Orban : "Così cambieremo l'Europa" : Matteo Salvini e Viktor Orban . I due leader definiti 'populisti' oggi si sono sentiti al telefono. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno da un comizio a Fiumicino. Per Salvini il governo ...

Così la Padania dimenticata da Salvini ora è in corsa per vincere il Mondiale : Alle 15 (ora locale) di domani al Larges Lane di Bracknell, città inglese del Berkshire a un’ora di treno da Londra, la Padania affronta il Panjab per i quarti di finale della terza edizione della ConIFA World Football Cup, il Mondiale alternativo che dal 2014 si disputa ogni due anni. E' quello dov

Dio - Patria e Treviso : Così Salvini prova a riconquistare la città : Il10 giugno si vota in 589 Comuni. A Treviso, azzoppati i Cinque stelle da liti interne, la Lega schiera l'artiglieria pesante e punta a riprendersi il feudo che fu dello sceriffo Gentilini. Contro un centrosinistra al governo ma disunito Viaggio nella Treviso leghista, tra scetticismo e aperture ai pentastellati "

SCENARIO/ L'errore di lasciare l'Italia a Salvini : Così muoiono il Colle e il Pd : Il no a Savona ha sancito che a Bruxelles si può andare solo dopo aver prestato "servo ossequio" ai suoi riti e che votare non serve. Ora si prepara una grande beffa. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 06:01:00 GMT)SPREAD & ATTACCO DEI MERCATI/ E' la Bce il vero "pilota" della crisi, int. a C. FosterIL VETO DI MATTARELLA/ Un no che "aiuta" i padroni stranieri dell'Italia e i populisti, int. a M. Esposito

Governo - Così Matteo Salvini è diventato l’ago della bilancia : Uno vale uno, ma lui vale dieci. Ce li ha tutti lì (sì, compresi noi), a pendere dalle sue labbra e aspettare una sua decisione che cambierà il futuro prossimo dell’Italia. Vorrà tornare a elezioni già a luglio, signor Salvini? Desidera un Governo balneare, prima? O preferisce un esecutivo con lui premier, forse? Matteo la ruspa è riuscito a prendersi la scena da protagonista. Era il leader della terza forza politica uscita dalle elezioni ...

Governo - Così Salvini è diventato l’ago della bilancia : Uno vale uno, ma lui vale dieci. Ce li ha tutti lì (sì, compresi noi), a pendere dalle sue labbra e aspettare una sua decisione che cambierà il futuro prossimo dell’Italia. Vorrà tornare a elezioni già a luglio, signor Salvini? Desidera un Governo balneare, prima? O preferisce un esecutivo con lui premier, forse? Matteo la ruspa è riuscito a prendersi la scena da protagonista. Era il leader della terza forza politica uscita dalle elezioni ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : nasce il suo nuovo maxi-partito - Così si mangia Silvio Berlusconi : In queste ore di caos, è Matteo Salvini l'unico a mantenere la calma. I balletti patetici di Luigi Di Maio e Pd e la confusione politica in cui è precipitato Sergio Mattarella , trascinando a fondo Carlo Cottarelli e l'Italia intera, sembrano non toccare il leader della Lega , che continua ad avere una sola parola: voto al più ...

Governo - tutto rinviato : Cottarelli tornerà domattina al Colle | Commissario Ue : "Spread? Così non voterete più i populisti" | Da Salvini a Calenda un coro di critiche : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio

Governo - Salvini : “Oettinger? Dovrebbe dimettersi. Traditore chi difende Europa Così com’è” : “La dichiarazione di Oettinger sa tanto di minaccia. Uno così Dovrebbe dimettersi”. A dirlo, in diretta su Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito all’intervista rilasciata dal commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger, in cui sostiene che la caduta dei mercati insegnerebbe agli italiani a non votare per i partiti populisti. “In Italia – è un altro passaggio della diretta – ...

Spread al top - il commissario Ue attacca : "Così l'Italia non voterà più i populisti" Da Salvini a Calenda è un coro di critiche : Bufera dopo il tweet del commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger: "Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti". Online era finita anche una prima versione non corretta

Spread al top - il commissario Ue attacca : "Così l'Italia non voterà più i populisti" Da Salvini a Calenda è un coro di critiche : Secondo il commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger "lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti". Salvini: no alle minacce.