Corruzione in Romania | ex ministra del Turismo condannata a sei anni di carcere

Corruzione - indagine tra il Belgio e la Sicilia : l’ex di Publitalia e quei bonifici dalla Romania all’eurodeputato La Via : dalla procura di Bruxelles è arrivato fino al tribunale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Il motivo? Il giudice Michel Claise sta conducendo un’inchiesta per Corruzione, riciclaggio, abuso e falso. Un’indagine che parte dal Belgio, passa dalla Romania, e arriva fino in Sicilia. Dove alla fine spunta anche il nome di Giovanni La Via, europarlamentare di Forza Italia che però nega ogni coinvolgimento. A raccontare ...