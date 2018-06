: Coree, scorta Cina per Kim a Singapore - TelevideoRai101 : Coree, scorta Cina per Kim a Singapore -

Lapotrebbe inviare aerei da combattimento perre il leader nordcoreano, Kim Jong-un,nel viaggio a, il 12 giugno,per il vertice con il presidente Usa, Trump. Secondo il quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post,laespliciterebbe in tal modo il suo fermo appoggio al regime nordcoreano. E' probabile che Kim, per la sua sicurezza,raggiungeràpassando attraverso lo spazio aereo cinese in modo da avere la piena protezione di Pechino.(Di venerdì 8 giugno 2018)