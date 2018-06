: Chi ha scritto la parte di finanza pubblica e su debito pubblico nel #ContrattoDiGoverno si rende conto degli effet… - ricpuglisi : Chi ha scritto la parte di finanza pubblica e su debito pubblico nel #ContrattoDiGoverno si rende conto degli effet… - GIConfindustria : La sostenibilità della nostra generazione è legata a quella dei conti pubblici: ogni anno per finanziare il debito… - GIConfindustria : La Legge Fornero è un pilastro della sostenibilità dei conti pubblici: perché non c’è giustizia nell'indebitare la… -

"Ci sono dei vincoli da tenere presenti", come "l'equilibrio nei",quindi occorre "non solo non fare il passo più lungo della gamba, ma quando si fa va fatto misurato per non cadere nel".Così il governatore di Bankitalia,. "Noi siamo l'Europa, ne facciamo parte da sempre, siamo interdipendenti. Quello che dobbiamo fare è migliorare i rapporti e le strutture, ma non uscirne", spiega."L'incertezza che c'è in attesa delle misure che si attueranno blocca gli investimenti".(Di venerdì 8 giugno 2018)