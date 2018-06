Conti pubblici | il monito di Bankitalia | «Rispettare vincoli o c’è il burrone» Spread

Visco : «Conti pubblici - con il passo più lungo della gamba c'è il burrone» Spread a quota 260 - Piazza Affari -2% : «Non si può tacere che ci sono dei vincoli che dobbiamo tenere presenti» come «l'equilibrio nei conti pubblici» e quindi « non fare il passo più lungo della gamba e quando lo si fa bisogna farlo ...

Spread rialza la testa tra Conti pubblici e fine Quantitative Easing - : In questo momento l'Italia è considerata dagli investitori il malato d'Europa anche più di altri paesi, come la Grecia, protagonisti in negativo delle cronache finanziarie degli ultimi anni

Rossi - Bankitalia - : "Spread cresce non per forze demoniache". Visco sui Conti pubblici : "Passi misurati per non cadere nel burrone" : Invece, siamo in una situazione ben diversa: 'Più forte è la moneta, più forte è l'economia e più basso è lo spread'. conti pubblici, prestiti alle imprese, mutui: ecco dove si fa sentire lo spread ...

NO AUMENTO IVA?/ Meglio salvare i Conti pubblici e la 'linea Cottarelli' : Per Di Maio no all'AUMENTO dell'iva: "la ricetta per aiutare le imprese è lasciarle in pace". Ma la sfida è capire come sostenere i consumi.

Fmi : fiducia in Italia - salvaguardare Conti pubblici : ''E' chiaramente all'inizio. Abbiamo fiducia che l'Italia avviera' politiche per mantenere la sostenibilita''' dei conti: e' ''importante salvaguardare le finanze pubbliche, e costruire sulle riforme ...

Potrebbero servire 64 anni di età per quota 100 - i Conti pubblici vincono ancora Video : Dopo tanto parlare e dopo tante promesse l’esecutivo Conte adesso deve iniziare a produrre gli atti e le misure che ha garantito di poter fare. Atti che prima sono stati inseriti nei programmi dei due schieramenti politici durante la campagna elettorale delle politiche del 4 marzo e che, successivamente, hanno fatto capolino nel contratto sottoscritto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio e ribattezzato “del cambiamento”. L’intesa di Governo infatti ...

'Io ministro? Non l'avrei mai fatto. Tornerò a dirigere l'osservatorio sui Conti pubblici' : Dobbiamo muoverci per costruire un'economia più robusta e capace di far fronte ad attacchi esterni. Come, ad esempio, quello che sta accadendo con i dazi. E sul suo futuro conclude: Cosa farò ora? ...

La via stretta per blindare i Conti pubblici : Fuori dall’emotività e dalle fibrillazioni che stanno dominando i mercati per effetto di una crisi politica senza precedenti, un sussulto di responsabilità da parte di tutti dovrebbe...

Cottarelli - da Fmi l'uomo del rigore dei Conti pubblici : Il piano di spending rewiev di Cottarelli era stato evocato di recente da Andrea Roventini, inizialmente scelto da Di Maio come ministro dell'Economia per il governo M5S. Critiche invece le sue ...

Moody’s avverte l’Italia : «Rischio declassamento - incognite sui Conti pubblici» : L’agenzia americana di rating annuncia l’avvio delle procedure per un possibile downgrade dell’Italia, messa sotto osservazione per i dubbi sulla sostenibilità del contratto di Governo sottoscritto da Lega e M5S. «Il contratto di Lega e Movimento 5 Stelle include potenziali costose misure su tasse e spesa, senza una chiara proposta su come finanziarle» afferma la nota di Moody’s secondo cui non sarebbero sufficienti i correttivi inseriti nel ...

L'incarico fa bene alla Borsa - giù lo spread. Bce : 'Attenti ai Conti pubblici' : Moscovici: 'L'Italia ha già beneficiato di tutte le flessibilità esistenti. Ma prime parole di Conte in giusta direzione' -