Conte : "Su sanzioni a Mosca serve dialogo" : Il tema delle sanzioni alla Russia resta una delle questioni al centro del dibattito politico e internazionale. "Noi siamo collocati confortevolmente e tradizionalmente nella Nato, non è in ...

Conte : veto su sanzioni Russia? Italia valuterà - noi per dialogo : Charlevoix, 8 giu. , askanews, 'L'Italia valuterà le posizioni, dobbiamo ancora iniziare il G7. Sicuramente da parte dell'Italia c'è una maggiore apertura al dialogo, senza stravolgere il percorso ...

Dite a Conte che Trump rivuole il G8 con la Russia - ma non cede niente sulle sanzioni : 'Sono il peggior incubo della Russia' ha detto Trump, ma 'abbiamo un mondo da gestire'. Pragmatismo. Piuttosto diverso dalle proposte italiane, insomma. Trump ha in testa di dialogare con Vladimir ...

Sui dazi al G7 il primo esame per Conte sanzioni alla Russia? Salvini pensa al veto : Si annuncia uno scontro «Trump contro tutti» sul problema delle barriere commerciali. Per il neo premier italiano non c’è stato tempo di elaborare una posizione autonoma

G7 - sui dazi il debutto di Conte. E sulle sanzioni alla Russia Salvini pensa a un veto : Il debutto sulla scena internazionale del nuovo premier italiano Giuseppe Conte avverrà domani al G7, il vertice mondiale in calendario a Charlevoix, in Canada. Al di là della curiosità legata all'...

Nato a Conte : dialogo con Mosca - ma le sanzioni rimangono. Premier : vogliamo restare nell'Alleanza : Sì al dialogo con la Russia , ma le sanzioni restano. La Nato e gli Stati Uniti dettano la linea all'indomani delle aperture verso Mosca di Giuseppe Conte in Parlamento - che aveva parlato di una '...

Nato a Conte : sì al dialogo con la Russia - ma le sanzioni restano : Il rapporto con il Cremlino. La Nato è pronta a dialogare con la Russia, ma le sanzioni imposte a seguito della sua politica in Ucraina restano in vigore "fino a quando Mosca non cambierà atteggiamento". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Stoltenberg, intervenendo ad una conferenza stampa al quartier ...

Putin : "Sanzioni nocive".Ok parole Conte : 23.32 "Le sanzioni sono nocive per tutti, e tutti sono interessati a rimuoverle, anche noi". Così il presidente russo Putin in conferenza stampa a Vienna con il presidente austriaco,Van der Bellen. Le parole del premier Conte, dice il presidente della commissione Affari Esteri del Senato russo,Kosachev, citato da Interfax, sono "positive" ma "non sopravvalutiamo i segnali che arrivano da Roma" perché "l'Italia è parte integrante dell'Unione ...

Conte in Senato. 'Io garante del contratto' - via le sanzioni alla Russia - Ue più equa : Confermati tutti i punti dell'accordo tra Lega e M5s a partire da reddito e pensione di cittadinanza, superamento della Fornero e carcere vero per i grandi evasori. 'Sono populista, se populismo vuol ...

Mosca - bene Conte sulle sanzioni : ANSA, - Mosca, 5 GIU - Le parole del presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sulla rimozione delle sanzioni alla Russia sono "positive" ma per ora "non sopravvalutiamo i segnali che arrivano ...

**Imprese : Conte - rivedere legge fallimentare - no mere sanzioni** : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Promuoveremo una disciplina che riveda integralmente la tradizionale legge fallimentare, nel segno di un approccio ben più ampio, che abbandonando una logica meramente sanzionatoria, valga a disciplinare e definire, in modo organico, il fenomeno della cosiddetta ‘crisi di impresa”. Così il premier Giuseppe Conte. L'articolo **Imprese: Conte, rivedere legge fallimentare, no mere sanzioni** ...