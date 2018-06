Conte su panchina Real | per bookie quota crolla a 2 | 00

Calcio - Conte favorito per la sostituzione di Zidane sulla panchina del Real Madrid : Secondo il Daily Mail, noto tabloid britannico, il favorito per la sostituzione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è l’ex Juventus e Nazionale italiana Antonio Conte, in partenza dal Chelsea, club in cui da allenatore ha vinto la Premier League inglese nel 2016-17. Conte sarebbe diventato la prima scelta del presidente madrileno Perez dopo il rifiuto di altri due tecnici provenienti dal massimo campionato inglese, ossia Jurgen ...

Panchina Real Madrid : è testa a testa Sarri-Conte - ecco gli ultimi dettagli : Panchina Real Madrid- C’é anche Antonio Conte in lizza per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Il tecnico ex Juventus sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez in una testa a testa tutto italiano con Maurizio Sarri dopo aver il ‘no’ di Mauricio Pochettino (e Jurgen Klopp. La dirigenza Madridista avrebbe deciso di stringere i tempi non essendo troppa convinta delle soluzioni interne (Guti, Michel e ...

Real Madrid - per i tabloid inglesi è Conte il favorito per la panchina : C'é Antonio Conte in 'polè per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Lo riporta oggi il 'Daily Mail' secondo cui il tecnico sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez, una volta ...

Panchina Real Madrid - Joachim Loew si tira fuori dalla Contesa : “sostituire Zidane? Lo escluso assolutamente” : Interrogato sulla possibilità di prendere il posto di Zidane sulla Panchina del Real Madrid, Joachim Loew lo ha escluso categoricamente L’allenatore della nazionale tedesca, Joachim Loew, ha escluso la possibilità di andare ad allenare il Real Madrid dopo l’addio di Zinedine Zidane al club spagnolo. “Lo escludo assolutamente“, ha detto Loew ad Appiano dove la Germania si sta preparando per la Coppa del Mondo di Russia ...