Conte parla con i giornalisti | Casalino lo prende per un braccio e lo porta via

Cosa pensano gli italiani del nuovo governo e del discorso di Giuseppe Conte in Parlamento : Demopolis ha realizzato un sondaggio chiedendo agli italiani Cosa pensano del governo che si è appena insediato e del discorso programmatico tenuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Parlamento. Valutazione positiva per il 46% degli intervistati, mentre un quarto del campione preferisce non esprimersi e dare più tempo all'esecutivo prima di giudicare.Continua a leggere

Governo - Conte non trova gli appunti. Di Maio lo aiuta : “Vai - comincia a parlare - te li cerco io” : Qualche momento di confusione ha preceduto l’intervento del premier Giuseppe Conte, alla Camera per il voto di fiducia, che non trovava i suoi appunti. In suo soccorso è intervenuto il suo vice, Luigi Di Maio, accanto a lui: “Vai, dai, comincia a parlare – lo ha esortato – te li cerco io, hai il microfono aperto” L'articolo Governo, Conte non trova gli appunti. Di Maio lo aiuta: “Vai, comincia a parlare, te li ...

Conte : Parlamento ci ha dato fiducia - ora pronti a lavorare : Roma, 6 giu. , askanews, Il governo pronto a mettersi al lavoro dopo la fiducia ottenuta in Parlamento. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: 'Il Parlamento ha dato la ...

Delrio a Conte : “Studi prima di parlare” : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Presidente “Conte non venga a parlare in quest’aula di cose che non conosce, sia umile. Studi, abbia umiltà di studiare, non venga qui a fare lezioni. prima, studi lei”. E’ quanto ha detto Graziano Delrio nelle dichiarazioni di voti del Pd, citando leggi già fatte su proposte annunciate dal premier Conte. “Il nostro augurio è che non faccia il pupazzo nelle mani dei partiti. Il ...

Dalla sharing economy all'economia circolare. Di cosa parla esattamente Conte? : all'economia circolare è dedicato il pacchetto di provvedimenti approvato lo scorso 20 aprile dal parlamento europeo. Secondo gli obiettivi del piano, la quota di rifiuti urbani da riciclare dovrà ...

Dal discorso di Conte alla Camera all'eruzione del vulcano Fuego. Di cosa parlare a cena : Si può riprovare a cena, come si diceva ieri, con un "e che vi è sembrato di questo Conte?", buttato lì così, mondanamente oppure con aria un po' distratta. Però è già un'impressione diversa quella con cui ci misuriamo, più approfondita. Quasi una conoscenza che comincia a crearsi e anche a consegna

Governo - lo scivolone di Conte mentre parla a braccio : “Il rispetto della presunzione di colpevolezza…” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in sede di replica a Montecitorio in vista del voto di fiducia. parlando a braccio, inciampa sul tema della giustizia. Dopo aver lanciato l’allarme sul fatto che il sistema stia diventando “censitario”, annuncia di volerlo riformare, tra l’altro, “nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di colpevolezza“. Omette, insomma, il fondamentale ...

Gaffe del deputato M5S : 'Pd assente mentre parla Conte'. E posta la foto della Camera - ma il premier è in Senato : Figuraccia del deputato grillino Francesco Berti. In un post accusa il Pd di essere assente in aula nel dibattito sulla fiducia al governo Conte. E per testimoniarlo posta una foto della Camera. Ma ...

Conte parla al Parlamento : “Fiducia al progetto e al contratto di cambiamento” : «Assumo l’incarico con umiltà e determinazione. Oggi ci presentiamo a voi per chiedere la fiducia a favore non solo di una squadra di governo ma di un progetto per il cambiamento dell’Italia, formalizzato sotto forma di contratto», ha detto il premier Giuseppe Conte parlando per la prima volta in parlamento, all’aula del Senato....

Scuola : perché Conte non ne parla? il punto del sindacato Uil : Tramite un recente comunicato, Uil Scuola ha affermato come fosse atteso con un certo fervore un discorso del nuovo premier Giuseppe Conte, per esprimere opportune considerazioni non influenzate da pregiudizi ideologici. Nel comunicato, Uil fa notare come il presidente del consiglio da poco insidiatosi non abbia menzionato il mondo dell’istruzione in maniera particolare. Anche il […] L'articolo Scuola: perché Conte non ne parla? il ...

Dalle parole di Conte al futuro di Cdp. Di cosa parlare stasera a cena : Che vi è sembrato di questo Conte? Il tono, a cena, sarà questo nella maggioranza dei casi. Una specie di non saper che dire ma dirlo (che poi è l'essenza di questa newsletter), con la sensazione di essere rimasti imbrigliati nei modi professorali, nell'eterno avvocatesco meridionale, del presidente