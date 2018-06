Conte | Italia lasciata sola su migranti | è inaccettabile

Conte : veto su sanzioni Russia? Italia valuterà - noi per dialogo : Charlevoix, 8 giu. , askanews, 'L'Italia valuterà le posizioni, dobbiamo ancora iniziare il G7. Sicuramente da parte dell'Italia c'è una maggiore apertura al dialogo, senza stravolgere il percorso ...

Conte : su dazi Italia vuole capire - avremo posizione moderata : Charlevoix, 8 giu. , askanews, 'Per quanto riguarda i dazi commerciali c'è molta conflittualità, ci sono state dichiarazioni molto veementi di Trump e degli altri partner europei, siamo qui per ...

Conte : su migranti Italia lasciata sola : 16.28 Sul regolamento di Dublino,c'è "totale insoddisfazione dell'Italia per le proposte attualmente discusse.L'Italia non può essere lasciata sola nella gestione dei flussi migratori",ha detto il premier Conte,dopo un incontro con Junker e Tusk, al G7 in Canada. "Vogliamo una Europa più forte ma più solidale". Veti sulle sanzioni a Mosca?"Valuteremo le posizioni. Siamo aperti al dialogo, ma questo non significa stravolgere un percorso ...

Conte debutta al G7 : 'Porto gli interessi dell'Italia'. E vedrà Macron - Merkel - May : Debutto internazionale per il presidente del Consiglio, che avrà anche i suoi primi incontri bilaterali con i leader europei. Sul tavolo il tema dei dazi, ma anche la posizione del nuovo governo sullo ...

Conte al G7 in Canada : sono qui per difendere gli interessi italiani : 'Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi degli italiani'. Lo scrive su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblicando un video del suo arrivo all'aeroporto ...

G7 - comincia la due giorni in Canada. Conte : 'Qui per portare interessi italiani' : Si apre oggi in Canada il G7, il summit che riunisce i capi di stato e di governo dei 7 paesi più industrializzati al mondo e che si concluderà domani. Il summit si svolge a Charlevoix, in Quebec, ed è presieduto dal premier canadese Justin Trudeau. E' il primo banco di prova di politica estera del nuovo governo con ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...

Cantone : incidente Conte archiviato - Italia modello anticorruzione : ... Raffaele Cantone, a "Circo Massimo" su Radio Capital.Cantone ha spiegato che "l'Italia è diventata un Paese diversamente corrotto: prima di tutto c'è un'attenzione e un rispetto del mondo nei nostri ...

A Mosca sono molto Contenti delle aperture del nuovo governo italiano : 'Naturalmente ha concluso - il nuovo governo di coalizione sta appena iniziando a lavorare e le sue priorità di politica estera saranno chiarite'.

G7 NATO E RUSSIA/ Il manuale Dc che tiene a galla l'Italia di Conte : Il governo Conte si è appena insediato e la sua politica estera è il problema più delicato. Al G7 che inizia oggi in Canada il Premier ha un'occasione importante. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 06:00:00 GMT)CAOS LIBIA/ Elezioni e pacificazione, il flop di Macron rilancia l'Italia, di M. MercuriGOVERNO Conte/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. Sapelli

Conte al debutto internazionale al G7 : l'Italia si farà rispettare : Quebec City, 7 giu. , askanews, 'Farsi conoscere' e 'possibilmente farsi rispettare'. Il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte, appena incassata la fiducia, parte stasera per il Canada, dove ...

Dazi - la prima sfida di Conte al G7. Merkel : “Italia - parliamoci”. Salvini : “Trump argina prepotenza tedesca” : L’argomento principale sul tavolo del G7 saranno i Dazi, con Emmanuel Macron e il padrone di casa Justin Trudeau che hanno preparato la strada a un “tutti contro uno” nei confronti di Donald Trump. “I leader non devono avere paura di raggiungere accordi senza il presidente Usa”, ha detto il capo di Stato francese in conferenza stampa congiunta con il premier canadese. Poi ha annunciato che incontrerà i leader di ...