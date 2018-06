Conte | il Pd attacca sull' aereo di Stato | è lo stesso di Renzi

Delrio attacca Conte : "Non faccia il pupazzo in mano ai partiti' - : Duro intervento alla Camera del capogruppo Pd. "Riscriva il programma di governo" dice al premier. Poi insorge perché Conte, ricordando gli insulti ricevuti dal capo dello Stato, parla di "congiunto" ...

Conte : 'Ognuno ha il suo conflitto di interessi'. Pd attacca premier : Roma, 6 giu. , askanews, Bagarre in aula alla Camera contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da parte dei deputati del Pd sul tema del conflitto di interessi. 'Il conflitto di interessi è ...

Vittorio Feltri - la fucilata contro il governo Conte : 'Mi garba come un gatto attaccato allo scroto - ma...' : Questi poveri disgraziati governano da due giorni, uno dei quali festivo, e giá sono sotto tiro. Il ministro leghista Fontana ha detto che non vuole famiglie gay, forse non sa che esse sono previste ...

Conte rimette il mandato a Mattarella - oggi Cottarelli al Quirinale. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale...

Conte rimette il mandato a Mattarella - oggi Cottarelli al Quirinale. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale senza precedenti in Italia. Fallisce dunque il tentativo di Conte di formare un governo dopo il veto del Quirinale sull'economista eurocritico Paolo Savona al ministero del Tesoro. --M5S e Lega attaccano Mattarella per il veto e chiedono il voto, evocando anche ...

Governo - Meloni : “No a Conte - ma sosteniamo provvedimenti di impronta centrodestra”. Poi attacca FI e Lega : Fratelli d”Italia, attraverso le parole della sua leader, Giorgia Meloni, ha confermato che starà all’opposizione del nascente Governo Conte, sostenuto da M5s e Lega: “Abbiamo avuto la conferma che questo Governo nasce con l’impronta del M5s. Il professor Conte ha detto di essere stato indicato dal M5s e tra le priorità ha indicato solo il reddito di cittadinanza, che ci vede contrari”. Meloni ha poi aggiunto: ...

Governo - no di Fratelli d’Italia a Conte : “Forte impronta M5s - rischio centrodestra subalterno”. Meloni attacca FI e Lega : Fratelli d”Italia, attraverso le parole della sua leader, Giorgia Meloni, ha confermato che starà all’opposizione del nascente Governo Conte, sostenuto da M5s e Lega: “Abbiamo avuto la conferma che questo Governo nasce con l’impronta del M5s. Il professor Conte ha detto di essere stato indicato dal M5s e tra le priorità ha indicato solo il reddito di cittadinanza, che ci vede contrari”. Meloni ha poi aggiunto: ...

Governo M5s-Lega - attaccare Conte non farà che avvicinarlo al suo popolo : Ringrazio Dio e la mia proverbiale pigrizia per non essermi cancellato, a laurea conquistata, dal gruppo Facebook Unifi-Giurisprudenza, il gruppo degli studenti di legge dell’Università di Firenze. In calce alla domanda “Sapete dirmi quali sono le domande più gettonate scelte dal Conte nel pre-appello che fa sostenere a fine maggio?” si annoverano battute degne di Spinoza.it. La mia preferita: “Tranquilli raga che a questo appello chiede la ...