Conte | il Pd attacca sull' aereo di Stato | è lo stesso di Renzi

ilmattino

: Delrio attacca Conte: “Non faccia il pupazzo in mano ai partiti' - SkyTG24 : Delrio attacca Conte: “Non faccia il pupazzo in mano ai partiti' - masechi : Fatto il governo in Italia, la Germania vuol disfare l'Euro. Riemerge il piano B di Berlino. Handelsblatt propone d… - Corriere : G7, Conte arriva in Canada Il Pd attacca: «Ha usato il “volo blu” di Renzi»| Foto -

(Di venerdì 8 giugno 2018) 'Per andare in Canada al G7 il premierviaggia esattamente con loblu usato in questi anni da tutti i presidenti del Consiglio, compreso: farebbe bene ad evitare gaffe ...