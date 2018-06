Conte | governo esercita i poteri speciali sull’azienda per cui il premier firmò una

Governo Conte - il “debutto” internazionale di Savona : “Indispensabile rafforzare il mercato comune dell’Ue e l’euro” : Il rafforzamento del mercato comune europeo e dell’euro. E’ il punto di partenza di Paolo Savona, ministro per gli Affari europei del Governo Conte e epicentro dello scontro istituzionale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i due partiti di maggioranza per la sua iniziale indicazione come ministro per l’Economia in una prima versione della squadra dell’esecutivo. “Due pilastri su cui si fonda ...

Governo Conte - è il momento delle nomine : il toto-viceministri - : Dopo il giuramento dei ministri di Lega e Movimento 5 stelle è il momento di scegliere i viceministri, i sottosegretari e i presidenti delle commissioni parlamentari per far partire la macchina di ...

M5s-Lega - nel governo Conte nove ministri hanno incarichi in aziende. Ed è l’esecutivo del ricambio politico da record : Ottantanove giorni per avere di nuovo un governo e tre mesi, a decorrere dalla data del giuramento, per comunicare all’Antitrust attività patrimoniali e partecipazioni azionarie. Questo è il tempo a disposizione dei 18 ministri. E da dichiarare ce n’è. Otto di loro, oltre allo stesso presidente del consiglio Giuseppe Conte, hanno collegamenti con aziende private. Nel report ‘governo Conte e maggioranza giallo-verde’ l’osservatorio politico ...

Governo - Minniti : “Salvini? Doveva andare in Calabria per omicidio di Soumaila”. E critica Conte : “Salvini? Nei giorni della formazione del Governo ha postato il video di un immigrato che spennava un piccione in strada. Sono un animalista convinto, ma c’è una radicale differenza tra lo spennare un piccione e colpire alla testa una persona inerme che non ha altra colpa se non quella di aver tutelato e difeso i suoi compagni“. Sono le parole dell’ex titolare del Viminale, Marco Minniti, ospite di Piazzapulita (La7). ...

A Mosca sono molto Contenti delle aperture del nuovo governo italiano : 'Naturalmente ha concluso - il nuovo governo di coalizione sta appena iniziando a lavorare e le sue priorità di politica estera saranno chiarite'.

Primo cdm per il governo Conte. Salvini : “Sì ai dazi di Trump contro la prepotenza tedesca” : Nella serata del 7 giugno si è svolto il Primo Consiglio dei Ministri. Assente il presidente Conte, in viaggio istituzionale, il Cdm è stato presieduto dal vice-premier anziano Matteo Salvini: "Le politiche commerciali vanno ristudiate. L'Italia è una potenza che esporta e quindi va protetto il Made in Italy, penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l'Italia non deve subire né l'una né l'altra ...

Governo Conte - Prodi : “E’ di destra e ha blocchi di pensiero inconciliabili”. Sul Pd : “Opposizione senza alternativa” : “Il Governo di cambiamento non è il cambiamento del Governo, sono due cose distinte. Il problema è vedere cosa c’è nel cambiamento. La flotta borbonica faceva ‘ammuina‘ ed era uno dei suoi elementi forti, ma non era utile nella guerra”. A dirlo è l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, durante un’intervista pubblica a Repubblica delle Idee, la festa di Repubblica in corso a Bologna. Prodi si chiede: ...

Governo Conte - nomine ancora al palo per i sottosegretari e le commissioni : Il problema, infatti, è di natura politica ed è strettamente legato innanzitutto alla complessa architettura del completamento della squadra di Governo con la nomina dei sottosegretari che, ha ...

Governo Conte - nomine ancora al palo : Il Pd all’attacco: «Siamo fermi perché Lega e Cinquestele si devono occupare delle poltrone». Polemiche anche da Fi: «L’esecutivo si muova»

Prodi : il governo Conte è di destra. Cambiamento? Ammuina... : Roma, 7 giu. , askanews, 'Questo è un governo di destra. Lo volete chiamare di centro, per caso?'. Romano Prodi, ospite all'inaugurazione di Repubblica delle Idee a Bologna, non ha dubbi sulla natura ...

Governo Conte : Ue e politica estera - domande senza risposte : Per chi si aspettava qualche maggiore indicazione rispetto al contratto di Governo, l'intervento del presidente del Consiglio in Parlamento è stato probabilmente una delusione. Conte si è infatti limitato a declinare diligentemente i Contenuti del contratto, in alcuni casi con vere e proprie citazioni testuali. Nessuna precisazione su tempi e modi di attuazione del programma, nessuna indicazione delle effettive priorità, ...

Governo - nel programma letto da Conte ci sono dei rischi per la libertà : Lasciando per un attimo da parte i programmi economici del Governo, sulla cui sostenibilità mi pare sia stato già detto tutto, una cosa che preoccupa fortemente è la visione dello Stato, dei cittadini e della Costituzione che sembra permeare la coalizione e che si è riflessa nel “contratto” e quindi (ovviamente) nel programma letto da Conte alle Camere. Mi pare che tale visione sia espressa in due punti che hanno avuto non casualmente parecchio ...