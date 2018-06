Conte dice che la Russia dovrebbe rientrare nel G8

Di Maio dice 'no' al Premier Conte - il video è virale - e fa discutere - : Di fronte alla camera il presidente del Consiglio ha dichiarato pubblicamente la sua solidarietà al Presidente Mattarella per quanto successo sui social dopo il veto su Savona all'Economia. In quei ...

Enrico Mentana - la bomba in diretta : dove ha beccato Giuseppe Conte. Pazzesco : cosa si dice nei palazzi : Un colpo di scena poco prima delle 20. Enrico Mentana acchiappa Giuseppe Conte che si aggira nei dintorni di Montecitorio . L'inviato della #maratonaMentana Paolo Celata chiede il collegamento perché ...

Governo Lega-M5s - Mattarella dice No a Savona?/ Salvini : se veti da Ue-Berlino - salta Conte e si torna al voto : Governo M5S-Lega, Mattarella fa saltare tutto per il nodo Savona. Conte al Colle per consultazioni. Salvini e Di Maio ricevuti, "se veti da Ue e Berlino sui ministri allora si torna al voto"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:45:00 GMT)

Tra cambiamento e naufragio - Conte dice che si fa. Ma le facce no : Roma. Tutto si complica, salta la consegna della lista dei ministri al Quirinale e il governo “del cambiamento” per qualche ora, ieri, ha rischiato il naufragio. In serata però l’ottimismo: “Chiudiamo, ce la facciamo al cento per cento”. Oggi, pare, il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe C

"Come dice Di Maio..." La cantilena di Conte "commissariato" da M5S : ' Non ci sono meri esecutori - diceva due giorni fa il leghista - Conte dovrà essere indipendente, anche se ovviamente siamo davanti a una maggioranza politica. Noi rispondiamo ai cittadini italiani '...

Giuseppe Conte - consultazioni alla Camera - cosa dice Salvini? Video : Giuseppe Conte, il probabile nuovo premier del Governo italiano, si trova al momento presso la Camera per le opportune consultazioni. Luigi Di Maio del Movimento Cinque Stelle ha confermato intanto di essere d'accordo con Salvini circa Savona tra i profili migliori del nuovo Governo. Si fanno sempre più frenetici i contatti tra Lega e M5S per preparare quanto prima il tutto. Conte, intanto, sta 'prendendo le misure' ai partiti, iniziando da ...

Il curriculum di Conte fa ancora discutere. I civilisti lo difendono - ma un collega dice : "A Cambridge andava a trovare la ragazza" : ancora polemiche e discussioni sul curriculum del premier incaricato Giuseppe Conte. C'è chi lo difende e chi, al contrario, torna ad attaccarlo per le esperienze all'estero messe nere su bianco nel cv.L'associazione dei civilisti italiani esprime solidarietà a Conte attraverso una nota firmata dal presidente Aurelio Gentili: "Il direttivo e il collegio dei probiviri dell'associazione dei civilisti italiani, della quale il prof. ...

Di Maio dice che Giuseppe Conte rimane il loro candidato : Nonostante i dubbi e le incongruenze emersi sul suo curriculum, il professore rimane «assolutamente» il nome per la presidenza del Consiglio The post Di Maio dice che Giuseppe Conte rimane il loro candidato appeared first on Il Post.

'Caso ridicolo montato sull'ignoranza del mondo accademico : il visiting researcher non appare nei registri'. Parla l'allievo di Conte - di C. Paudice - : Il ricercatore Ettore Lombardi ha seguito in due occasioni il premier scelto da M5S-Lega: 'L'Università dice il giusto sul curriculum, ma è stata strumentalizzata'

L'Eurovision Song Contest rende le persone più felici : lo dice la scienza : ... che si terrà stasera, dalle ore 20:35, su Rai1 , possiamo dunque affermare con certezza che sì, L'Eurovision aumenta la felicità delle persone : lo dice la scienza. E allora stasera cambiate tutti i ...