Conte-Di Maio | ecco che cosa avrebbe voluto dire il premier quando è stato stoppato Video

Svelato il perché di quel '"no" di Di Maio a Conte in Aula : Aula di Montecitorio. Giuseppe Conte si rivolge all'Aula per chiedere la fiducia. Nel debutto di fronte ai deputati, un'esitazione. Il presidente del Consiglio si rivolge al vicepremier Luigi Di Maio, seduto alla sua destra. Gli fa una domanda e ottiene come risposta un secco "no". Ma quale sarà stata la domanda? Per due giorni un Paese si interroga. E vengono rinfocolate le ironie su un capo del governo ...

Giuseppe Conte - la guerra delle stanze a Palazzo Chigi : braccato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio : È già stata ribattezzata la guerra delle stanze , ed è l'ultimo fronte sul quale si confrontano Matteo Salvini e Luigi Di Maio . È infatti consuetudine, a Palazzo Chigi, che i vicepremier occupino il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 giugno : L’Ilva e il G-7 : subito due prove del fuoco per Di Maio e Conte : Potenti Conte debutta coi Grandi: al G7 dovrà solo evitare gaffe Oggi in Canada prima uscita pubblica: gli basterà allinearsi agli altri Paesi europei. I guai inizieranno coi prossimi vertici: Ue e Nato di Giampiero Gramaglia Perché non parli? di Marco Travaglio Vorrei tanto essere una mosca e posarmi su qualcosa di marron: il capino levigato e moquettato di B.. Per ascoltare in diretta i suoi commenti sul governo appena nato. E per capire ...

Di Maio dice 'no' al Premier Conte - il video è virale - e fa discutere - : Di fronte alla camera il presidente del Consiglio ha dichiarato pubblicamente la sua solidarietà al Presidente Mattarella per quanto successo sui social dopo il veto su Savona all'Economia. In quei ...

Conte A DI MAIO : “POSSO DIRE CHE..”/ Ministro M5s ‘gela’ il premier : Delrio (Pd) “sconcertante” : Le gaffe del premier CONTE: chiede a Di MAIO con microfono acceso, "questo lo posso DIRE?", e la secca replica di Luigi "no". Poi non trova gli appunti del discorso(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:04:00 GMT)

Fuorionda alla Camera - Conte : 'Posso dire che…'. Di Maio : 'No' - : Il dialogo è stato registrato durante l'intervento del premier a Montecitorio, quando i microfoni erano ancora aperti. Il presidente chiede al vicepremier il permesso di intervenire, ma lui lo ferma ...

Il premier Conte alla Camera : "Posso dire che...?". E Di Maio lo gela con un "no" : Fuorionda del presidente del Consiglio durante il discorso alla Camera, prima della votazione sulla mozione di fiducia al governo

'Posso dire che...?' : Di Maio gela con un 'no' il premier Conte : Gaffe del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , alla Camera. Durante la diretta tv sulla fiducia, il premier chiede il permesso per poter leggere un passaggio del discorso al vice premier Luigi ...

Conte a Di Maio con microfono acceso : “questo lo posso dire?”/ Video - gaffe Premier che non trova gli appunti : Le gaffe del Premier Conte: chiede a Di Maio con microfono acceso, "questo lo posso dire?", e la secca replica di Luigi "no". Poi non trova gli appunti del discorso(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:33:00 GMT)

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Conte-Di Maio “nella Nato ma dialogo Russia” : Salvini - lite con Forza Italia : Governo Conte, ultime notizie Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7, Salvini litiga con Forza Italia: a rischio centrodestra?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Governo - Conte non trova gli appunti. Di Maio lo aiuta : “Vai - comincia a parlare - te li cerco io” : Qualche momento di confusione ha preceduto l’intervento del premier Giuseppe Conte, alla Camera per il voto di fiducia, che non trovava i suoi appunti. In suo soccorso è intervenuto il suo vice, Luigi Di Maio, accanto a lui: “Vai, dai, comincia a parlare – lo ha esortato – te li cerco io, hai il microfono aperto” L'articolo Governo, Conte non trova gli appunti. Di Maio lo aiuta: “Vai, comincia a parlare, te li ...

IL CASO/ 'Sussidiarietà' - lo strappo di Conte con Salvini & Di Maio : Il premier Conte uno strappo con il contratto di governo gialloverde lo ha fatto: nel discorso al Senato ha aggiunto il principio di sussidiarietà.

Conte a Di Maio : «Luigi - questo lo posso dire?» Le gaffe in Aula del premier. Delrio : non faccia il pupazzo : E la ex ministra del giglio magico: «In politica non ci si improvvisa, il nuovo premier mi è parso un po' in confusione». Eppure il leghista Roberto Calderoli è convinto che Conte ci stupirà: «Non è ...

IL CASO/ "Sussidiarietà" - lo strappo di Conte con Salvini & Di Maio : Uno strappo con il contratto di governo gialloverde, il neopremier Conte lo ha fatto: nel discorso al Senato ha aggiunto il principio di sussidiarietà. RICCARDO BONACINA(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 06:02:00 GMT)FIDUCIA A Conte/ "I pm al governo per difendere M5s dalla Lega", int. a P. CaldarolaFLAT TAX/ Nicola Rossi: rischio "80 euro" e Legge Fornero, gli errori da evitare