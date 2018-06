Conte d’accordo con Trump | “Si torni al G8 con la Russia” | Tusk e Juncker | “Il G7 non si

Trump propone di far rientrare la Russia nel G8. Conte è d’accordo : “È nell’interesse di tutti” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump apre a un ritorno della Russia nel G8. Proposta accolta positivamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Sono d’accordo con il presidente Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti". Al centro dei colloqui per il G7 in Canada anche i dazi imposti dagli Usa e le sanzioni alla Russia.Continua a leggere

G7 Canada - Conte è d’accordo con Trump : “La Russia dovrebbe rientrare. È interesse di tutti”. Mosca : “Puntiamo su altro” : Far rientrare la Russia nel G8. Lo chiede Donald Trump ma Giuseppe Conte sottolinea subito di essere d’accordo. Il G7 di Charlevoix si apre con un doppio assist per Vladimir Putin. Ancora prima di partire per il Quebec per incontrare i leader delle potenze mondiali, infatti, il presidente degli Stati Uniti ci ha tenuto a dire ai cronisti: “”La Russia dovrebbe essere al meeting, dovrebbe far parte di esso”. Un pensiero ...

Malagò : “gare in Contemporanea? Ok se d’accordo tv” : “Giocare le ultime gare in contemporanea? Sarebbe giusto, ma se le squadre hanno stabilito determinate regole a inizio stagione e quelle regole sono state accettate con le tv, che sono la loro massima fonte di introito, poi non è corretto cambiare in corsa. Non ho nulla in contrario, ma le parti d’accordo per correttezza devono essere due”. Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò in ...

