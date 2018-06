Conte | d' accordo con Trump | Russia dovrebbe rientrare nel G8

Trump : «Reintegrare la Russia nel G8» Conte : «D’accordo con il presidente Usa» : La dichiarazione del presidente degli Stati Uniti prima dell'inizio del vertice. Il premier si è si detto d'accordo

Conte : d'accordo con Trump - Russia nel G8 : 15.08 Su twitter, il presidente del Consiglio Conte, che sta partecipando al G7 in Canada, ha dichiarato "Sono d'accordo con il presidente Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. E' nell'interesse di tutti".

IMMIGRAZIONE - RIFORMA DI DUBLINO SALTATA/ Tajani scrive a Conte : “Italia cooperi per accordo Ue-Stati membri” : IMMIGRAZIONE, salta la RIFORMA di DUBLINO, Italia soddisfatta, il Ministro dell'Interno, Salvini: “Una vittoria per noi”. E' praticamente SALTATA la RIFORMA per modificare il patto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:32:00 GMT)

Accordo fra Movimento 5 Stelle e Lega : Conte premier - Fraccaro ministro : Il nodo Savona è stato risolto affidando a quest'ultimo la guida del ministero degli Affari Europei mentre l'Economia andrà al professor Giovanni Tria, ordinario di Economia Politica all'Università ...

Lega e M5S - accordo sul governo politico con Conte premier : I partiti spostano Paolo Savona dall’Economia agli Affari europei. Moavero agli Esteri, conferme per i ruoli di Di Maio a Sviluppo economico e Lavoro e Salvini all’Interno. Salvini: «Forse finalmente ci siamo»