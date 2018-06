Conte con Trump | Si torni al G8 con la Russia | Tusk attacca | Usa

Trump propone di far rientrare la Russia nel G8. Conte è d’accordo : “È nell’interesse di tutti” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump apre a un ritorno della Russia nel G8. Proposta accolta positivamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Sono d’accordo con il presidente Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti". Al centro dei colloqui per il G7 in Canada anche i dazi imposti dagli Usa e le sanzioni alla Russia.Continua a leggere

Russia - Conte con Trump : ?«Mosca deve rientrare nel G8». Tusk : ?gli Usa sfidano l’ordine mondiale : Italia e Stati Uniti insieme per far tornare la Russia nel club dei grandi. Lo ha detto prima Donald Trump, seguito poco dopo da Giuseppe Conte, che via twitter ha dichiarato:? «Sono d'accordo con il Presidente Donald Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell'interesse di tutti». Ma Mosca frena. Tsuk attacca Trump:?«Gli Stati Uniti sfidano l’ordine mondiale» ...

L'esordio di Conte al G7 : “Riammettiamo la Russia" : Esordi, assenze e dissonanze. È lungo queste tre linee narrative, previste e prevedibili, che si muove il G7 che, oggi e domani, ha radunato i “grandi della terra” in Canada. L'esordio, ovviamente, è quello del premier italiano Giuseppe Conte che è arrivato a Charlevoix e ha subito incontrato Donald

Conte : veto su sanzioni Russia? Italia valuterà - noi per dialogo : Charlevoix, 8 giu. , askanews, 'L'Italia valuterà le posizioni, dobbiamo ancora iniziare il G7. Sicuramente da parte dell'Italia c'è una maggiore apertura al dialogo, senza stravolgere il percorso ...

Conte : Italia lasciata sola su migranti - è inaccettabile : Charlevoix, 8 giu. , askanews, 'Come detto autorevolmente da altri partner dell'Ue l'Italia è stata lasciata sola in tutti questi anni nella gestione dei flussi migratori e questo è inaccettabile'. Lo ...

Conte : su dazi Italia vuole capire - avremo posizione moderata : Charlevoix, 8 giu. , askanews, 'Per quanto riguarda i dazi commerciali c'è molta conflittualità, ci sono state dichiarazioni molto veementi di Trump e degli altri partner europei, siamo qui per ...

Conte in Canada nel G7 più difficile : Ue e Usa mai così lontane (e Putin resta in attesa) : Il G7 che si apre oggi nel Québec sarà uno dei più tesi degli ultimi anni. Sullo sfondo dei lavori del vertice annuale dei paesi più industrializzati c'è la sfida...

Conte : su migranti Italia lasciata sola : 16.28 Sul regolamento di Dublino,c'è "totale insoddisfazione dell'Italia per le proposte attualmente discusse.L'Italia non può essere lasciata sola nella gestione dei flussi migratori",ha detto il premier Conte,dopo un incontro con Junker e Tusk, al G7 in Canada. "Vogliamo una Europa più forte ma più solidale". Veti sulle sanzioni a Mosca?"Valuteremo le posizioni. Siamo aperti al dialogo, ma questo non significa stravolgere un percorso ...

