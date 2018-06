Conte con Trump per riportare la Russia tra i grandi

G7 Canada - Conte è d’accordo con Trump : “La Russia dovrebbe rientrare. È interesse di tutti”. Mosca : “Puntiamo su altro” : Far rientrare la Russia nel G8. Lo chiede Donald Trump ma Giuseppe Conte sottolinea subito di essere d’accordo. Il G7 di Charlevoix si apre con un doppio assist per Vladimir Putin. Ancora prima di partire per il Quebec per incontrare i leader delle potenze mondiali, infatti, il presidente degli Stati Uniti ci ha tenuto a dire ai cronisti: “”La Russia dovrebbe essere al meeting, dovrebbe far parte di esso”. Un pensiero ...

Popolari - fondi esteri e Bcc - i tre fronti bancari di Conte : In tal senso 'chiediamo con urgenza un incontro con il premier affinché possa chiarirci meglio la posizione del governo, rappresentandogli al Contempo i rischi per l'economia locale derivanti da uno ...

Dazi e clima - ecco il primo G7 di Conte : Il presidente francese ha chiesto un incontro con la cancelliera Merkel, la premier May e il presidente del Consiglio italiano

Trump chiede che la Russia torni al G7 - Conte si schiera con lui. È scontro con l’Europa al vertice : La Russia conquista la scena del G7 pur non facendo parte delle sette potenze che si riuniscono in Canada. Prima di partire per il vertice, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che a Mosca dovrebbe essere permesso di tornare a far parte del G8....

M5s-Lega - nel governo Conte nove ministri hanno incarichi in aziende. Ed è l’esecutivo del ricambio politico da record : Ottantanove giorni per avere di nuovo un governo e tre mesi, a decorrere dalla data del giuramento, per comunicare all’Antitrust attività patrimoniali e partecipazioni azionarie. Questo è il tempo a disposizione dei 18 ministri. E da dichiarare ce n’è. Otto di loro, oltre allo stesso presidente del consiglio Giuseppe Conte, hanno collegamenti con aziende private. Nel report ‘governo Conte e maggioranza giallo-verde’ l’osservatorio politico ...

Grillo - Conte governa a faccia rosiconi : ANSA, - ROMA, 8 GIU - "Il presidente del Consiglio #GiuseppeConte ha ottenuto la fiducia delle Camere, non c'è niente da fare, capisco che possa essere frustrante per i pallidi rappresentanti del ...

Conte al G7 con volo di Stato - il Pd : 'Dovremmo gridare vergogna?' - : Il premier, in Canada per il summit internazionale , è arrivato su un aereo istituzionale scatenando la polemica dei dem, accusati spesso in passato dal M5s di sprechi eccessivi sui viaggi. I ...

Conte debutta al G7 : 'Porto gli interessi dell'Italia'. E vedrà Macron - Merkel - May : Debutto internazionale per il presidente del Consiglio, che avrà anche i suoi primi incontri bilaterali con i leader europei. Sul tavolo il tema dei dazi, ma anche la posizione del nuovo governo sullo ...

