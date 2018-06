Conte | all' esordio | fa sponda al Presidente Usa sulla Russia Ma poi converge sul ' no'

G7 CANADA - Conte CON TRUMP : “RUSSIA NEL G8”/ Avviso all'Ue : “Siamo insoddisfatti delle politiche sui migranti” : G7 CANADA, la prima internazionale di CONTE, dazi fra i temi caldi, il ministro dell'Interno Salvini detta la linea: “Li appoggiamo". Il neo-Premier è volato in Nord America(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 20:29:00 GMT)

G7 - Conte con Trump : 'Riallacciare con la Russia' : ... il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, lasciando aperta la porta del dialogo con Mosca, aveva sottolineato che le sanzioni imposte a seguito della sua politica in Ucraina restano in ...

Giuseppe Conte - Rocco Casalino lo allontana di peso dai giornalisti : l'umiliazione italiana davanti al mondo : Per dare un tocco di prestigio alla delegazione italiana, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha portato con sé Rocco Casalino, suo principale consigliere nel viaggio in Canada per il G7.

Conte - dall'università al G7 : Un debutto al tavolo con i leader del pianeta. Il premier Giuseppe Conte vola in Quebec per il G7 che riunisce i capi di Stato e di governo dei 7 Paesi più industrializzati al mondo. Il presidente del Consiglio, che viaggia su un aereo di Stato ma non "quello di Renzi" precisano i 5 Stelle, è partito con il dossier preparato dai diplomatici del governo Gentiloni. Prima del ...

Beppe Grillo difende Giuseppe Conte : "Infamanti allusioni sul premier telecomandato. Il cambiamento c'è già" : "Tutti stanno cercando di marionettizzare Conte, persino quelli che accusano altri di farlo. Per me, invece, è chiaro che lui sta semplicemente prendendo il suo posto in una istituzione che è stata in pessime mani per oltre 20 anni". A scriverlo è Beppe Grillo, in un intervento pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano."Non riusciranno a fare dimenticare agli italiani che questo governo è il primo segno di un cambiamento ...

Lotta alla corruzione - telefonata tra Conte e Cantone : 3 Colloquio telefonico nella mattinata di ieri fra il premier Giuseppe Conte [VIDEO] e il presidente dell'Anac, Autorita' nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. Un dialogo dai toni cordiali, nel corso del quale si è deciso di rafforzare la Lotta alla corruzione, come si legge sul sito internet del Governo. Per raggiungere l'obiettivo, tutt'altro che facile, nella stessa telefonata è stata sottolineata l'opportunita' ...

G7 - sui dazi il debutto di Conte. E sulle sanzioni alla Russia Salvini pensa a un veto : Il debutto sulla scena internazionale del nuovo premier italiano Giuseppe Conte avverrà domani al G7, il vertice mondiale in calendario a Charlevoix, in Canada. Al di là della curiosità legata all'...

