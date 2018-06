Conte al G7 con volo di Stato | il Pd | ' Dovremmo gridare vergogna?'

Grillo - Conte governa a faccia rosiconi : ANSA, - ROMA, 8 GIU - "Il presidente del Consiglio #GiuseppeConte ha ottenuto la fiducia delle Camere, non c'è niente da fare, capisco che possa essere frustrante per i pallidi rappresentanti del ...

Conte debutta al G7 : 'Porto gli interessi dell'Italia'. E vedrà Macron - Merkel - May : Debutto internazionale per il presidente del Consiglio, che avrà anche i suoi primi incontri bilaterali con i leader europei. Sul tavolo il tema dei dazi, ma anche la posizione del nuovo governo sullo ...

Rossi : "Carenti i primi interventi di Conte sull'industria" : Roma, , askanews, - Il dialogo è "antidoto alla sfiducia" e "al governo del cambiamento" i giovani di Confindustria lanciano un messaggio: "Noi ci siamo. Ora".Aprendo il meeting di Rapallo, il ...

Conte al G7 in Canada : sono qui per difendere gli interessi italiani : 'Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi degli italiani'. Lo scrive su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblicando un video del suo arrivo all'aeroporto ...

Governo - Minniti : “Salvini? Doveva andare in Calabria per omicidio di Soumaila”. E critica Conte : “Salvini? Nei giorni della formazione del Governo ha postato il video di un immigrato che spennava un piccione in strada. Sono un animalista convinto, ma c’è una radicale differenza tra lo spennare un piccione e colpire alla testa una persona inerme che non ha altra colpa se non quella di aver tutelato e difeso i suoi compagni“. Sono le parole dell’ex titolare del Viminale, Marco Minniti, ospite di Piazzapulita (La7). ...

Conte e l'aereo di Stato - mugugni a 5 stelle : Sembra di stare nel film di Ficarra e Piccone, 'L'ora legale'. Tutti votano per il cambiamento, poi il cambiamento va al governo, e cominciano i mugugni. Nei bar di Roma non si fa che borbottare: '...

Conte al G7 col volo di Stato : «Su quello di linea non c'era posto». Ma niente 'Air Force' di Renzi : «Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi degli italiani», ha scritto su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, postando il video del suo arrivo in...

Le ridicole polemiche sull’utilizzo dell’aereo di Stato da parte del presidente del Consiglio Conte : Il presidente Conte è volato in Canada per presenziare al G7 con un volo di Stato e per questo il Movimento 5 Stelle ha diramato un comunicato stampa quasi "di scuse". Ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non solo ha il diritto di utilizzare il volo di Stato per recarsi agli incontri internazionali e istituzionali, ma ha il dovere di utilizzarlo per non recare disturbo ai concittadini ed evitare di creare situazioni di pericolo.Continua ...

G7 - comincia la due giorni in Canada. Conte : 'Qui per portare interessi italiani' : Si apre oggi in Canada il G7, il summit che riunisce i capi di stato e di governo dei 7 paesi più industrializzati al mondo e che si concluderà domani. Il summit si svolge a Charlevoix, in Quebec, ed è presieduto dal premier canadese Justin Trudeau. E' il primo banco di prova di politica estera del nuovo governo con ...

Conte - al G7 porto interessi italiani : ANSA, - CHARLEVOIX, 8 GIU - "Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi degli italiani". Lo scrive su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicando un video ...

Dazi e clima : in Canada il primo G7 di Conte : Non sarà un esordio internazionale semplice quello che attende il Conte al G7 di Charlevoix: tutti gli occhi saranno puntati su di lui per l'etichetta di essere premier di un governo euroscettico, populista e aperto verso la Russia e su Trump, sempre più isolato tra i big.

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...