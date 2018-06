Conte al G7 col volo di Stato | «Su quello di linea non c' era posto» Ma niente ' Air

Le ridicole polemiche sull’utilizzo dell’aereo di Stato da parte del presidente del Consiglio Conte : Il presidente Conte è volato in Canada per presenziare al G7 con un volo di Stato e per questo il Movimento 5 Stelle ha diramato un comunicato stampa quasi "di scuse". Ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non solo ha il diritto di utilizzare il volo di Stato per recarsi agli incontri internazionali e istituzionali, ma ha il dovere di utilizzarlo per non recare disturbo ai concittadini ed evitare di creare situazioni di pericolo.Continua ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 giugno : L’Ilva e il G-7 : subito due prove del fuoco per Di Maio e Conte : Potenti Conte debutta coi Grandi: al G7 dovrà solo evitare gaffe Oggi in Canada prima uscita pubblica: gli basterà allinearsi agli altri Paesi europei. I guai inizieranno coi prossimi vertici: Ue e Nato di Giampiero Gramaglia Perché non parli? di Marco Travaglio Vorrei tanto essere una mosca e posarmi su qualcosa di marron: il capino levigato e moquettato di B.. Per ascoltare in diretta i suoi commenti sul governo appena nato. E per capire ...

Colloquio Conte-Cantone : lotta alla corruzione va rafforzata : Roma, 7 giu. , askanews, Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito al telefono il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione , Anac, , Raffaele Cantone. Un Colloquio ...

Conte sente Cantone - colloquio cordiale : 17.29 Telefonata questa mattina tra il premier Conte e il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Cantone.Ne dà notizia una nota di Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, definito "cordiale" Conte e Cantone "hanno convenuto sulla necessità di rafforzare la lotta alla corruzione, individuando specifici percorsi di legalità nell'ambito Pubblica Amministrazione", ma anche operando "una semplificazione del quadro normativo vigente, in ...

Terremoto Centro Italia : il premier Conte potrebbe visitare le zone colpite nei prossimi giorni : Il presidente del Consiglio potrebbe recarsi nelle zone colpite dal Terremoto del 2016 già nei prossimi giorni. Martedì lo stesso Conte, durante il suo discorso al Senato, aveva annunciato una visita ufficiale nelle aree del cratere. L'articolo Terremoto Centro Italia: il premier Conte potrebbe visitare le zone colpite nei prossimi giorni sembra essere il primo su Meteo Web.

Dalla sharing economy all'economia circolare. Di cosa parla esattamente Conte? : all'economia circolare è dedicato il pacchetto di provvedimenti approvato lo scorso 20 aprile dal parlamento europeo. Secondo gli obiettivi del piano, la quota di rifiuti urbani da riciclare dovrà ...

Governo - lo scivolone di Conte mentre parla a braccio : “Il rispetto della presunzione di colpevolezza…” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in sede di replica a Montecitorio in vista del voto di fiducia. parlando a braccio, inciampa sul tema della giustizia. Dopo aver lanciato l’allarme sul fatto che il sistema stia diventando “censitario”, annuncia di volerlo riformare, tra l’altro, “nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di colpevolezza“. Omette, insomma, il fondamentale ...

Fini : "Sulla Russia Conte scherza col fuoco" : Torna a farsi sentire Gianfranco Fini. Lo fa commentando, da ex ministro degli Esteri, le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla Russia. "Quando si parla di Russia non bisogna scherzare, non bisogna buttarla lì per vedere l"effetto che fa. Quando si parla della Russia, bisogna ricordare non Putin che è l"attualità, ma i 70 anni di comunismo e il periodo zarista in precedenza. Hanno nel dna atavico il ruolo di grande potenza ...

Associazione Ebs : pronti a collaborare con il governo Conte : Roma, 6 giu. , askanews, 'L'Associazione EBS rivolge al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai due Vice Presidenti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, al ministro delle Politiche Agricole, ...

Conte - c’è la fiducia : “Siamo populisti? Ascoltiamo la gente” : Un professore a due dimensioni. Nel discorso programmatico di esordio, scandito tra i velluti vermigli di palazzo Madama, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha dato conto del «Contratto» del governo del cambiamento, sottoscritto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini e lo fatto, leggendo per 71 minuti un testo scritto. E aggiungendo di suo una ...