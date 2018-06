Conte a G7 | esordio con caso | ' Noi con Trump | Russia nel G8'

Conte - all'esordio - fa sponda al Presidente Usa sulla Russia. Ma poi converge sul 'no' europeo : Europa che ha una posizione diversa dalla Casa Bianca e il G7 è stato preceduto da una riunione tra Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia. Quanto ai dazi, il premier italiano annuncia una ...

Canada - al via il G7 : esordio internazionale per il premier Conte - : Dazi, Iran, clima e rapporti con la Russia sono al centro del vertice di Charlevoix. Proteste in Quebec: dispiegati 10mila agenti. Il presidente del Consiglio italiano avrà i suoi primi bilaterali con ...

L’esordio di Giuseppe Conte in Parlamento : “In Europa a testa alta” : A mezzogiorno il professor Giuseppe Conte entrerà per la prima volta nella sua vita in un’aula parlamentare e illustrerà, da presidente del Consiglio, il discorso programmatico di un governo che si presenta come il più discontinuo col passato degli ultimi decenni. Nell’aula del Senato tante “prime volte” concentrate in pochi minuti: ecco perché il ...

Festa del 2 giugno per l'esordio di Conte. Mezzo governo alla parata : Prima uscita pubblica per il governo, in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno. 'E' la Festa di tutti noi, tenete duro ora passiamo ai fatti' assicura il presidente del Consiglio Conte.'Il ...

2 giugno - applausi per Mattarella. L’esordio di Conte : “È la festa di tutti noi” : Il presidente Mattarella e poi le più alte cariche dello stato, i presidenti di Camera e Senato, il premier, l’appena insediato a Palazzo Chigi Giuseppe Conte. Il ministro della difesa Elisabetta Trenta. L’ altare della patria, l’inno di Mameli. La corona di fiori ai caduti, il cielo che si colora di bianco rosso e verde con le farebbe tricolori. I...

