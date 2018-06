Concorsi MEF | INPS | Agenzia delle Entrate | rinvio prove preselettive

Concorsi per economisti - giuristi ad aprile : Corte Conti - Miur - Mef - Enac : Tali prove avranno ad oggetto 3 quesiti, a risposta aperta, sul diritto amministrativo; della navigazione " parte aeronautica; dell'UE, regolamenti e altra normativa dell'UE- elementi di economia dei ...

Concorsi per economisti - giuristi ad aprile : Corte Conti - Miur - Mef - Enac : In questo mese di aprile sono stati pubblicati molti Concorsi dedicati ai laureati in legge ed economia. Vediamo quindi quelli più importanti, indicando requisiti, prove d’esame e la scadenza nel mese di aprile. Bandi Corte dei Conti, Miur e altri Concorsi Incominciamo da quello della Corte dei Conti per 25 referendari nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti. C'è tempo fino al 30 aprile per candidarsi. La domanda di ...

Concorsi pubblici - il MEF cerca 400 nuovi funzionari : Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiali 3 nuovi Concorsi pubblici indetti dal MEF per l’assunzione di 230 funzionari laureati da inserire nei diversi dipartimenti del Ministero. È prevista la pubblicazione di altri 3 bandi nella Gazzetta ufficiale del prossimo 6 aprile che porterà a 400 il numero dei posti messi a disposizione. I posti messi a disposizione sono: 80 unità con orientamento statistico ed economico quantitativo(Scarica ...

