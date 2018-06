COGEN Europe premia una cooperativa agricola italiana per le soluzioni di cogenerazione

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018), associazione che rappresenta il settore dellaerazione a livelloo, ha assegnato il premio per il miglior caso di innovazione all’Speranza, perché rappresenta un esempio per il futuro dellaerazione quale soluzione energetica flessibile anche per la facilità di dispacciamento. InSperanza, socia del CIB – Consorzio Italiano Biogas, convergono cinque aziende agricole e zootecniche attive da oltre quarant’anni nel comune di Candiolo (TO). Le aziende sfruttano due impianti dierazione in sinergia con due impianti a biogas, alimentati da scarti agricoli e reflui zootecnici trasportati grazie a condutture sotterranee per ridurre al minimo le emissioni e gli odori. Il premio, consegnato questa settimana a Bruxelles dal direttore diHans Korteweg e dal Membro del Parlamentoo Peter Kouroumbashev, riconosce ...