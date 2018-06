: #UltimOra Cnn: è morto a 61 anni Anthony #Bourdain, cuoco e personaggio televisivo #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Cnn: è morto a 61 anni Anthony #Bourdain, cuoco e personaggio televisivo #Canale50 - Cosenza1981 : RT @SkyTG24: #UltimOra Cnn: è morto a 61 anni Anthony #Bourdain, cuoco e personaggio televisivo #Canale50 - lucfontana : Lo chef americano Anthony Bourdain è stato trovato morto in un albergo in Francia: secondo la Cnn, si sarebbe suici… -

Lodi fama mondiale, a 61 anni. Rimbalzata sui media internazionali, la notizia arriva dalla Cnn, con cuicollaborava. Il decesso in Francia, dovelavorava al nuovo episodio della serie Cnn "Unknown Parts" (in Italia, "Cucine segrete"). Nato a New York e diplomatosi cuoco,è stato,scrittore, autore e conduttore di programmi tv. Separato dalla moglie, è stato legato ad Asia Argento.(Di venerdì 8 giugno 2018)