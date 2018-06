Club Basket Frascati | un’estate di eventi

Club Basket Frascati (C Gold) : Okereke - ultimo quarto non è servito : Roma – Non è proprio una stagione fortunata quella della prima squadra maschile del Club Basket Frascati. I ragazzi di coach Marco Martiri hanno ceduto per 66-68 contro Sora. In uno dei due match casalinghi rimasti da qui a fine stagione e su cui il sodalizio tuscolano contava per guadagnarsi la certezza di evitare la retrocessione diretta. Una partita strana, iniziata molto in sordina dai padroni di casa e poi terminata con un incredibile ...