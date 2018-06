Cloak & Dagger | due nuovi supereroi Marvel arrivano sul piccolo schermo

wired

(Di venerdì 8 giugno 2018) Ricco e povero, bianco e nero, luce e tenebra. Tyrone (Aubrey Joseph) e Tandy (Olivia Holt) sono le due facce di un’unica medaglia, il risultato di un incidente che, come nella migliore tradizione dei fumetti, ha fatto sì che i due ragazzi acquisissero inaspettati superpoteri. I due adolescenti sono i protagonisti di Cloack, nuova serie tv firmataStudios e disponibile dall’8 giugno sulla piattaforma Prime Video di Amazon con un nuovo episodio ogni settimana. Avere a che fare con deiin età da liceo è sempre un rischio perché è fin troppo facile cadere nel più banale teen drama, ma, dopo l’esperienza positiva fatta con lo Spiderman di Tom Holland, in casahanno deciso di rischiare puntando questa volta su una coppia di sedicenni. Dopo aver visto in anteprima le prime tre puntate della nuova serie, si può dire che anche in questo caso la prova è stata ...