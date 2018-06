Cinema | ' 2001 Odissea nello spazio' torna 50 anni dopo

“2001 : Odissea nello Spazio” sarà proiettato nei Cinema italiani il 4 e il 5 giugno - a 50 anni dall’uscita : Per festeggiare il 50esimo anniversario di 2001: Odissea nello Spazio, uno dei più famosi film di Stanley Kubrick, uscito nel 1968, il film verrà proiettato di nuovo per due giorni nei cinema italiani, il 4 e il 5 giugno. Domani, inoltre, The post “2001: Odissea nello Spazio” sarà proiettato nei cinema italiani il 4 e il 5 giugno, a 50 anni dall’uscita appeared first on Il Post.