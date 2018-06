: Cina, attacchi acustici: allarme Usa - NotizieIN : Cina, attacchi acustici: allarme Usa - CyberNewsH24 : #News #Cina, attacchi acustici: allarme Usa - TelevideoRai101 : Cina, attacchi acustici: allarme Usa -

Il Dipartimento di Stato Usa ha lanciato il secondoin poche settimane sui rischi per i diplomatici residenti non solo a Canton, ma in tutta la,dopo il susseguirsi di casi di malessere per inspiegabilisimili a quelli denunciati da da personale Usa a Cuba. Il Dipartimento ha inviato una mail in cui invita a ricorrere al medico in caso di "inconsueti e inspiegabili problemi di salute". L'allerta è indirizzata a tutti i cittadini americani presenti nel Paese asiatico.(Di venerdì 8 giugno 2018)