Cina | -0 | 46 riserve valutarie maggio

Africa - “prestiti e sovvenzioni dalla Cina” : possibile inclusione dello yuan nelle riserve valutarie di 14 Paesi : Le banche centrali di 14 Paesi Africani si incontrano quest’oggi e domani ad Harare, la capitale dello Zimbabwe, per discutere la possibile inclusione dello yuan nelle riserve valutarie della regione. Lo rivela l’agenzia di stampa statale Xinhua citando un comunicato del Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa (Memfi), secondo il quale parteciperanno complessivamente diciassette funzionari tra vice ...