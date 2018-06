Ciclismo Elite – Internazionali d’Italia - Colledani e Teocchi alla prova nel Pineto : I due atleti del Team Bianchi Countervail in gara nella terza prova, l’Aprutium Race, domenica 10 giugno Sono Nadir Colledani e Chiara Teocchi le carte del Team Bianchi Countervail per la terza prova di Internazionali d’Italia Series, l’Aprutium Race in programma domenica 10 giugno a Pineto, in Abruzzo. I due atleti diretti da Massimo Ghirotto tornano in gara su un circuito di 4,2 km con un dislivello di 175 metri, da ...