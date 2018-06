Ciclismo | Andrè Greipel vicino all’addio alla Lotto Soudal? In arrivo Caleb

Blastingnews

(Di venerdì 8 giugno 2018) Con l’avvicinarsi del Tour de France inizia anche la fase più calda e decisiva per le trattative del ciclo mercato. Molti dei big sono in realta' gia' sistemati con contratti pluriennali: i vari Sagan, Nibali, Froome, Dumoulin non si muoveranno dalle rispettive squadre. Una delle voci più importanti e confermate è quella che vuole un cambio di velocistiguida della. AndrèVIDEOha rifiutato il rinnovo annuale che la squadra belga gli ha proposto, e per sostituirlo potrebbe arrivare il giovane talento australianoEwan., no al rinnovo Andrèè la vera bandiera della. Da quando si è accasatosquadra belga, nel 2011, ha conquistato circa 90 vittorie, tra cui 11 tappe del Tour de France e 5 del Giro d’Italia. Nonostante i quasi 36 anni il velocista tedesco si sarebbe aspettato un interesse molto diverso da ...