CIA Reggio plaude alla soluzione unitaria individuata per le esigenze idriche della val

Reggio Emilia - rapinato del cellulare in piazzale Europa : denunCIAto un gambiano irregolare : Il rapinatore ha preso a schiaffi e rapinato il cellulare a un ragazzo russo di 27 anni. Decisive per le indagini le indicazioni fornite dai senzatetto onesti delle ex Reggiane

Reggio Calabria - scontri al corteo per la morte di Soumaila - cacCIA al killer : 'Era su una panda bianca' : È stato il giorno della rabbia e della protesta a San Ferdinando, tra i migranti della vecchia tendopoli dove, nel periodo invernale, arrivano a vivere in condizioni disumane, anche 2-3000 persone. L'...

Festa della Repubblica a cacCIA di funghi in Aspromonte : trovato un esemplare enorme sulle colline di Reggio Calabria : Festa della Repubblica a caccia di funghi in Aspromonte: Pasquale Costantino ha ritrovato un esemplare di porcino (boletus-pinophilus) bellissimo e dal peso non certo comune (quasi un chilo e mezzo!) sulle colline di Reggio Calabria, in zona Bisurgi. “Non si tratta del primo ritrovamento effettuato dal sottoscritto in questo periodo dell’anno” ci spiega Pasquale. L'articolo Festa della Repubblica a caccia di funghi in ...

Esperienza indimenticabile per il Baskin Messina al SoCIAl Cohesion Days di Reggio Emilia : I ragazzi messinesi hanno potuto ascoltare gli interventi attesi e particolarmente interessanti di Lorenzo Major , pluriatleta disabile e Campione del Mondo di Paraclimbing che ha offerto la propria ...

Correggio - ragazzo aggredito e picchiato dal branco. DenunCIAto il bullo : Correggio, 1 giugno 2018 - E' stato rintracciato e Denunciato il ragazzo che sabato scorso, all'ora di pranzo, insieme al 'suo branco', ha aggredito un giovane correggese , mandandolo all'ospedale con ...

Under 21 - FranCIA-Italia 1-1 : Capone risponde a Dembélé - pareggio a Besancon : Foto originale Getty Images © scelta da SuperNews Termina con un pareggio , 1-1, il test amichevole tra le nazionali Under 21 di Francia e Italia . A Besancon , di fronte ad oltre 8.000 spettatori, ...

Reggio Emilia - Si chiudono oggi i SoCIAl Cohesion Days : oggi Tra le iniziative in programma oggi c'è anche un'attività sportiva: il torneo di baskin , lo sport esempio di inclusione che si ispira al basket, ma ha caratteristiche che permettono a tutti di ...

Reggio calabria - Bombardieri nuovo procuratore : “Pronti ad ascoltare chi vuole denunCIAre ‘ndrangheta” : “Questa è una trincea anti-‘ndrangheta”. Sono le prime parole del nuovo procuratore della Repubblica di Reggio calabria Giovanni Bombardieri. La cerimonia di insediamento si è tenuta stamattina al Cedir. Oltre ai tanti magistrati calabresi presenti, ha partecipato pure il suo predecessore Federico Cafiero De Raho oggi procuratore nazionale antimafia. Dopo essersi insediato, Bombardieri ha affermato che “le Procure calabresi sono quelle che ...

Reggio Emilia - pestata e rapinata da “branco in rosa” : 3 ragazze denunCIAte : Reggio Emilia, pestata e rapinata da “branco in rosa”: 3 ragazze denunciate Reggio Emilia, pestata e rapinata da “branco in rosa”: 3 ragazze denunciate Continua a leggere L'articolo Reggio Emilia, pestata e rapinata da “branco in rosa”: 3 ragazze denunciate proviene da NewsGo.

La Juventus vince anche al femminile - è scudetto nello spareggio con il BresCIA : La prima stagione a livello di prima squadra si conclude nel migliore dei modi. Bonasea protagonista in attacco