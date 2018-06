Chiesa alla Juventus? La società bianconera prepara l' offerta per convincere la

Roma - allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci/ Ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti : Roma, allarme bomba alla Chiesa Santa Maria delle Fornaci, ma nel pacco ci sono 36mila euro in contanti. La scoperta è stata fatta dai carabinieri allertati dal parroco. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Roma : Bomba carta davanti alla Chiesa di San Bonaventura : Roma – Si indaga sull’esplosione di una Bomba carta avvenuta ieri sera intorno alle 20.20 in via Cornelio Sisenna, davanti la chiesa di San Bonaventura, in zona Torrespaccata. Le indagini sono portate avanti dal commissariato di Polizia Casilino indaga. La dinamica L’ordigno artigianale e’ stato fatto esplodere sotto un’auto, risultata poi rubata. L’esplosione, avvertita anche nei quartieri limitrofi, ha ...

Rita Dalla Chiesa attacca la Nizar dopo il bagno nella Fontana di Trevi Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato con le news sul Grande Fratello 15 [Video], il reality show presentato da Barbara D'Urso e conclusosi lunedì sera con la vittoria di Alberto Mazzetti. Le ultime novita' ci svelano che l'ex conduttrice di Forum Rita Dalla Chiesa ha scritto un duro messaggio su Twitter contro Aida Nizar dopo il suo bagno all'interno della Fontana di Trevi a Roma. Andiamo a vedere nello specifico cos'è successo. L'ex ...

Calciomercato Juventus - super offerta alla Fiorentina per Chiesa : cash + due contropartite : Calciomercato Juventus – La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 milioni di euro più Mandragora e Pjaca. Una proposta senz’altro ...

Modica - urina davanti alla Chiesa in corso Umberto : individuato : Operatore ecologico urinava per strada, ripreso da un cittadino. individuato dalla Polizia Locale di Modica e sospeso dal lavoro.

Alessandra Appiano suicida - Rita Dalla Chiesa in diretta : 'Da ieri mi sto chiedendo se...' - il dubbio più atroce : 'Non ci ha mai chiesto aiuto'. Il suicido di Alessandra Appiano ha lasciato sgomento il mondo della tv, con tanti colleghi rimasti senza parole di fronte al tragico gesto della 59enne scrittrice, che ...