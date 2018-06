Chi prova a destabilizzare l' Europa

Gag degli slip : Anna FalChi 'provoca' Peter Gomez durante l'intervista - lui prova a tenere aplomb : "Le mutandine che mi tolsi da Luttazzi? Le ha un feticista di cui non posso rivelare il nome". Anna Falchi, 46 anni, ospite de 'La Confessione', nella...

Anna FalChi ‘provoca’ Gomez durante l’intervista - lui prova a mantenere aplomb : "Le mutandine che mi tolsi da Luttazzi? Le ha un feticista di cui non posso rivelare il nome". Anna Falchi, 46 anni, ospite de 'La Confessione', nella puntata in onda...

Nuoto - Nicolò Martinenghi risChia gli Europei : la frattura da stress crea problemi. Gabriele Detti ci prova? : Nicolò Martinenghi rischia di non partecipare agli Europei 2018 di Nuoto che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) a inizio agosto. Il diciottenne, infatti, soffre di una frattura da stress di Tete: dopo la risonanza magnetica e la visita dal professor Schoenhuber, è emerso che il giovane fenomeno del Nuoto azzurro non potrà sollecitare ancora lo sforzo di gambe e dovrà sottoporsi a una nuova risonanza magnetica tra un mesetto. Come riporta ...

Lo stallo in Parlamento : in 70 giorni solo una legge approvata e poChissime sedute : In attesa della nascita del nuovo governo l'attività parlamentare è stata minima: lo stallo politico ha avuto riflessi anche su Camera e Senato, dove in più di 70 giorni è stata approvata solo una legge, come mostra un report di Openpolis. Non sono ancora stati costituiti quasi tutti gli organi parlamentari e anche le commissioni speciali si sono riunite poche volte negli ultimi tempi.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 giugno : La Cancelliera prova a offrire una sponda ai gialloverdi - ma tace sui ricollocamenti dei riChiedenti asilo : Il caso Migranti, lo strano asse tra la Merkel e Salvini La Cancelliera riconosce i problemi dell’Italia (ma non vuole altri rifugiati) di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La ricetta. “Per salvare l’Italia dallo sfascio il contratto che serve è quello tra le opposizioni” (rag. Luciano Cerasa, Il Foglio, 28.5). Tipo il Patto del Nazareno che ha portato l’Italia allo sfascio. Il contrappasso. “Il nuovo esecutivo. La ...

Estate - la prova costume mette a risChio l’autostima di un italiano su tre : La bella stagione è in arrivo ma ben un italiano su 4 (25%) dichiara di non sentirsi fisicamente ancora pronto e che le imperfezioni che si scorgono davanti allo specchio arrivano anche minare l’autostima (33%). E’ quella che gli esperti hanno definito “bikini blues”, ovvero provare sentimenti negativi nel vedersi imperfetti quando ci si scopre, allo specchio o in pubblico. Insieme al giudizio negativo possono sorgere anche apprensione (23%) ...

Milan - Yonghong Li a Milano per provare a Chiudere il rifinanziamento : Blitz riservato per accelerare la pratica con Elliott e provare a scongiurare l'esclusione dalle coppe europee L'articolo Milan, Yonghong Li a Milano per provare a chiudere il rifinanziamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Danilo Toninelli - la sua unica diChiarazione su Infrastrutture e Trasporti e la prova che lo attende : Il fatto che il nuovo ministro dei Trasporti non abbia alcuna esperienza nel settore non è del tutto irrilevante. L’argomento che anche in precedenza moltissimi ministri dei Trasporti non ne sapevano nulla (l’ultimo ministro, Graziano Delrio, era medico endocrinologo) non è consolatorio: la politica dei Trasporti negli anni passati è stata nel complesso conservatrice ed inefficiente. In particolare Delrio, dopo una iniziale eroica affermazione ...

AttacChi aerei USA in Siria non hanno riChiesto l'approvazione del Congresso - : Lo ha detto il ministero della Giustizia: gli Attacchi aerei in Siria nel mese di aprile 2018 non hanno richiesto l'approvazione del Congresso, la questione riguardava gli interessi nazionali USA. Lo ...

Per Salvini al Viminale il primo banco di prova si Chiama immigrazione : Roma - Germania e Austria hanno intensificato i controlli sul Brennero per contrastare l'immigrazione illegale sulle frontiere da parte della polizia tedesca e austriaca. "La decisione - ha spiegato all'Ansa il capo della polizia federale di Monaco Thomas Borowik è stata diramata due giorni fa ed è il risultato di una decisione scaturita da settimane di colloqui fra gli addetti alla sicurezza tedeschi e austriaci". Un modo per mettere alla prova ...

Arrampicata Sportiva - Coppa del Mondo 2018 : il boulder sbarca a HaChioji - sfida totale tra i big. L’Italia ci prova : Dopo qualche settimana di riposo, nel weekend del 2-3 giugno torna la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva. A Hachioji (Giappone) spazio esclusivamente al boulder, la specialità più tecnica di questa disciplina che farò il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile i favoriti della vigilia sono i primi tre della classifica generale: lo sloveno Jerney Kruder, il giapponese Tomoa Narasaki e il russo Aleksei Rubtsov senza ...

Elisa Isoardi condurrà "La prova del cuoco". Clerici in lacrime : "Bisogna andar via quando la tavola è ancora apparecChiata" : "Vorrei ringraziare tutti coloro che in questi 18 anni hanno fatto la storia del programma, un programma storico perché ha rotto gli schemi, portando la cucina in tv per la prima volta. Credo che tutti debbano qualcosa a questo programma". lacrime ed emozione per il passo d'addio di Antonella Clerici alla prova del cuoco, il programma del mezzogiorno di Rai1 che la conduttrice ha lasciato oggi definitivamente. Una scelta già ...

La prova del cuoco - l'addio della Clerici : svelato Chi prenderà il suo posto : Per Antonella Clerici è giunto il momento di lasciare la sua amata prova del cuoco. [VIDEO]Dopo 18 anni di messa in onda in televisione, la conduttrice ha deciso di sua spontanea volonta' di abbandonare la conduzione del fortunato cooking show del mezzogiorno di Raiuno che in questi 18 anni è diventato uno degli appuntamebti più ti della programmazione della rete ammiraglia con picchi di oltre tre milioni e mezzo di spettatori e uno share record ...

La prova del cuoco - l'addio della Clerici : svelato Chi prenderà il suo posto : Per Antonella Clerici è giunto il momento di lasciare la sua amata prova del cuoco. Dopo 18 anni di messa in onda in televisione, la conduttrice ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare la conduzione del fortunato cooking show del mezzogiorno di Raiuno che in questi 18 anni è diventato uno degli appuntamebti più seguiti della programmazione della rete ammiraglia con picchi di oltre tre milioni e mezzo di spettatori e uno share record ...