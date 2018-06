Chi era Anthony Bourdain

Borsa svizzera Chiude in perdita - SMI -0 - 42% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Luigi Di Maio denunciato per diffamazione : alla Camera nuova riChiesta di procedere. Ma la giunta che deve decidere non c’è : La Camera dei Deputati ha ricevuto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Luigi Di Maio il primo giugno, 24 ore prima che il vicepremier e ministro salutasse l’assenza di indagati nel suo governo, sostenendo che non accadeva dal 1994. Il procedimento è legato alla querela promossa un anno fa da alcuni giornalisti per le cosiddette “liste di proscrizione” del febbraio 2017, quando l’allora vicepresidente di ...

Zingaretti : superstrada Orte-CivitavecChia siamo a 80% dell’opera : Zingaretti: avanti così! Roma – Di seguito il messaggio apparso sul profilo Facebook di Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio. “superstrada Orte-Civitavecchia: proseguono i lavori. siamo all’80%! Un’opera strategica per il Lazio e per l’Italia che aspettavamo da 30 anni. Oggi l’Anas sta portando avanti. Avanti cosi’!”. L'articolo Zingaretti: superstrada Orte-Civitavecchia siamo a 80% ...

Atletica – IAAF Diamond League : Alessia Trost in gara a Stoccolma - sfiderà la russa Lasitskene-KuChina : Alessia Trost parteciperà al sesto appuntamento della IAAF Diamond League 2018 con il Bauhaus Galan di Stoccolma Nel pomeriggio di domenica 10 giugno, sesto appuntamento della IAAF Diamond League 2018 con il Bauhaus Galan di Stoccolma. In gara nella capitale svedese l’azzurra Alessia Trost, bronzo mondiale indoor dell’alto, che alla seconda uscita della stagione all’aperto proverà a salire dopo l’esordio a 1,88 del Golden Gala Pietro Mennea. La ...

Chi vincerà Amici 2018? I pronostici dei docenti - da Paola Turci a Giusy Ferreri : Chi vincerà Amici 2018? Per i docenti di canto e di ballo del programma TV di Maria De Filippi, il concorrente con le carte in regola per il trionfo potrebbe essere il cantante Irama, reputato molto maturo anche dalla professoressa Alessandra Celentano, di danza classica. La Celentano apprezza anche i cantanti Carmen ed Einar e a proposito della ballerina Lauren dichiara: " E' eclettica, avrà un bel futuro, sa anche cantare". Veronica ...

Grande Fratello Vip 2018 : concorrenti Andrea Cerioli - Lucas PeracChi e Alex Belli? : Da appena una settimana si è conclusa la quindicesima edizione del Grande Fratello 'nip', ma già fervono i preparativi per la terza stagione della versione vip del reality di Canale 5. Ed è inevitabile che inizino a filtrare i primi nomi dei possibili concorrenti del programma condotto da Ilary Blasi.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018: concorrenti Andrea Cerioli, Lucas Peracchi e Alex Belli? pubblicato su Gossipblog.it 08 giugno ...

Tumori con una particolare alterazione genetica : l’FDA accetta la riChiesta di nuovo farmaco : L’ente regolatorio americano, la Food and Drug Administration (FDA), ha accettato la richiesta di nuovo farmaco (New Drug Application, NDA) concedendo la Priority Review a larotrectinib per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da Tumori solidi localmente avanzati o metastatici che presentano fusioni geniche di neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK). Il termine ultimo per quanto riguarda la decisione stabilita dall’FDA ai ...

La TurChia ha sospeso l’accordo bilaterale con la Grecia sui migranti : Il governo turco ha annunciato di aver sospeso un accordo bilaterale con la Grecia riguardo alla gestione dell’immigrazione, dopo che una corte greca aveva rilasciato 8 soldati turchi che avevano disertato a seguito del tentato colpo di stato in Turchia. The post La Turchia ha sospeso l’accordo bilaterale con la Grecia sui migranti appeared first on Il Post.

Governo - Gomez : “E’ il più di destra della storia? Nel ’94 Chiamavamo Berlusconi ‘Cavaliere Nero’. E c’erano An e Lega” : “C’è chi definisce il Governo Conte l’esecutivo più di destra della storia repubblicana? Io mi ricordo che nel ’94 avevamo Alleanza Nazionale, che era appena uscita dal Msi, e la Lega, che nei confronti dei cittadini meridionali diceva le stesse cose che ora pronuncia sugli immigrati. E Berlusconi lo chiamavamo ‘Il Cavaliere nero’“. Sono le parole di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ ...

Trump Chiede che la Russia torni al G7 - Conte si sChiera con lui. È scontro con l’Europa al vertice : La Russia conquista la scena del G7 pur non facendo parte delle sette potenze che si riuniscono in Canada. Prima di partire per il vertice, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che a Mosca dovrebbe essere permesso di tornare a far parte del G8....

Rosarno - Sacko morto per una vecChia lamiera : Anche l'agricoltore 43enne accusato dell'omicidio, rubava le lastre di una fabbrica dismessa ma considerava quello suo territorio personale. Oggi pomeriggio la convalida del fermo -

Per gli immigrati clandestini è finita la pacChia - preparatevi a fare le valigie in maniera educata e serena : Abbiamo sentito nei giorni scorsi queste parole. Verrebbe da chiedersi: Ma dove sta la pacchia per un migrante irregolare? Se è così desiderabile la condizione di clandestino, perché non proviamo a sostituirci alcuni giorni a loro, alle loro vite precarie? Se solo si conoscesse un minimo questo mondo si farebbe fatica a intravederne i risvolti desiderabili! Se a questo punto ci passasse per la mente la domanda: "Ma se ...

Il marChio Lago di Como a Los Angeles - partner della cerimonia per il premio alla carriera all'attore George Clooney : Un Mondo unico al Mondo' è stato inserito nel libro-tributo dedicato alla carriera dell'attore, stampato in più di mille copie, sui ticket in distribuzione agli ospiti, sul sito web dall'American ...

Borsa : Milano - -1 - 6% - maglia nera in Europa - ocChi puntati sul G7 e la Bce : ... il tema dazi che vede posizioni sempre piu' distanti tra gli Usa e gli altri Paesi e le preoccupazioni per un possibile rallentamento dell'economia dell'eurozona. Ad aumentare il clima di risk-off ...