Chi è la nuova fidanzata di Borriello? Stefanie Seimur | la bellissima modella ucraina che

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono Chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Alternativa gratis al “Chi ti ha cercato” di TIM - Vodafone - Tre - Wind - Iliad e Optima : nuova app : Il servizio "Chi ti ha cercato" fornito dai principali operatori che agiscono nel mobile in Italia, come nel caso di TIM, Vodafone, Tre, Wind, Iliad e Optima viene da sempre considerato estremamente importante da buona parte del pubblico nostrano. Al dì là del fatto che con ciascuna compagnia telefonica il servizio fa capo a denominazioni differenti, come riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine bisogna tener presente anche approcci diversi ...

Francesca Cipriani/ Nuova operazione al seno : "Ho dovuto rimuovere due grosse cisti" (Matrix Chiambretti) : Francesca Cipriani questa sera sarà ospite di Matrix Chiambretti dopo il piccolo intervento al quale si è sottoposta nelle ultime settimane. L'ex isolana, infatti, si è operata per...(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:35:00 GMT)

Diego Lopez non si ferma : licenziato dal Cagliari - ha già una nuova panChina : Diego Lopez si è già accasato dopo l’addio al Cagliari di pochi giorni fa, il tecnico è stato sostituito da Maran sulla panchina sarda L’ex allenatore del Cagliari, Diego Lopez, è il nuovo tecnico del Penarol di Montevideo, vincitore dell’ultimo campionato uruguaiano. Il tecnico 43enne, che verrà presentato domani, prende il posto di Leonardo Ramos. Lopez da giocatore ha militato nel ruolo di difensore dal 1994 al 1996 nel ...

AttacChi acustici - misteriosi malesseri : gli USA emettono una nuova allerta sanitaria : L’ambasciata statunitense in Cina ha diramato una nuova allerta sanitaria per i suoi cittadini in relazione a malesseri misteriosi riportati da impiegati del governo USA, causati da presunti “Attacchi acustici“. Gli Stati Uniti hanno inviato una squadra medica nella città meridionale di Canton il mese scorso dopo che a un impiegato assegnato al consolato era stato diagnosticato un trauma cerebrale dopo avere sentito strani ...

Grenfell Tower - la polizia ordinò agli inquilini di rimanere barricati. Aperta nuova inChiesta : L'ordine impartito agli inquilini di rimanere barricati in casa potrebbe aver peggiorato una situazione drammatica. Secondo alcuni osservatori se l'edificio fosse stato evacuato immediatamente le vittime sarebbero state di meno.Continua a leggere

Grenfell Tower - la polizia ordinò agli inquilini di rimanere barricati. Aperta nuova inChiesta : Grenfell Tower, la polizia ordinò agli inquilini di rimanere barricati. Aperta nuova inchiesta L’ordine impartito agli inquilini di rimanere barricati in casa potrebbe aver peggiorato una situazione drammatica. Secondo alcuni osservatori se l’edificio fosse stato evacuato immediatamente le vittime sarebbero state di meno.Continua a leggere L’ordine impartito agli inquilini di rimanere barricati in casa potrebbe ...

MacChine Mortali : in Nuova Zelanda - tra i set di Peter Jackson - Best Movie : La tecnologia digitale è il passato mentre, secondo i canoni del genere, il mondo è tornato a dipendere da bizzarri marchingegni a vapore e le architetture sono retaggi di epoca vittoriana. Più tardi ...

Fedez e Chiara Ferragni lasciano l'albergo e traslocano nella nuova casa : Dopo aver salutato lo staff del lussuoso hotel, che li ha ospitati dal loro arrivo in Italia, Fedez e Chiara, accompagnati dal piccolo Leo, si sono trasferiti nella loro nuova abitazione nel...

Nadia Toffa scomparsa da Instagram - ma spunta una nuova foto : ecco Chi l'ha diffusa : Una foto che avrebbe dovuto tranquillizzare i fan di Nadia Toffa e che invece rischia di sortire l'effetto contrario. L'ultimo scatto che la conduttrice de Le Iene ha pubblicato personalmente su Instagram, infatti, risale al 26 maggio scorso e i telespettatori sono molto in apprensione per le sue condizioni di salute. Roberto Cenci, noto autore e regista televisivo, ieri ha condiviso uno scatto in cui appare sorridente accanto a Nadia--La ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sulla nuova power unit Mercedes - la Ferrari sorride! Che vantaggio per le Rosse - avversari con motore vecChio : Incredibile colpo di scena alla vigilia del GP del Canada, settima tappa del Mondiale F1. La Mercedes, infatti, avrebbe dovuto montare le power unit 2 sulle proprie monoposto ma a sorpresa sono emerse delle problematiche tecniche durante le procedure del controllo qualità. All’ultimo momento è stato dunque deciso di affrontare il weekend con la power unit 1, quella che ha già sulle spalle ben sei Gran Premi. Il debutto della nuova ...

Eni : una nuova App manda in arChivio la scheda carburante : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Eni lancia ‘Eni Station partita Iva’, una nuova App che abbina le funzionalità di pagamento all’emissione automatica di fattura elettronica. Una soluzione pratica e sicura per ottemperare a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha stabilito l’abolizione delle schede carburante a partire dal 1 luglio prossimo e l’obbligo dei titolari di partita Iva, oltre 6 milioni in ...

Eni : una nuova App manda in arChivio la scheda carburante : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Eni lancia ‘Eni Station partita Iva’, una nuova App che abbina le funzionalità di pagamento all’emissione automatica di fattura elettronica. Una soluzione pratica e sicura per ottemperare a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha stabilito l’abolizione delle schede carburante a partire dal 1 luglio prossimo e l’obbligo dei titolari di partita Iva, oltre 6 milioni in ...

Nadia Toffa scomparsa da Instagram - ma spunta una nuova foto : ecco Chi l'ha diffusa : Una foto che avrebbe dovuto tranquillizzare i fan di Nadia Toffa e che invece rischia di sortire l'effetto contrario. L'ultimo scatto che la conduttrice de Le Iene ha pubblicato...